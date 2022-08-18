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    Смертельное ДТП на Ленинском попало на видео. Волгоградец не удержал равновесие

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    2 комментария

    В ДТП в Красносельском районе Петербурга погиб гость города, приехавший из Волгоградской области на своём мотоцикле. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 августа.

    ДТП произошло вчера около 16:30 у дома 88 по Ленинскому проспекту, «Фонтанка» писала о нём. 34-летний житель Волгоградской области на своём мотоцикле «Кавасаки 400» с волгоградскими номерами при торможении упал и влетел в «Мерседес GLC 250», стоящий на светофоре. Момент удара зафиксировал видеорегистратор очевидца, запись публикует «Мотосолидарность».

    Мотосолидарность ДТП

    По словам очевидцев, мотоциклист пытался перестроиться в правый ряд, но оказался в ловушке из машин и, уворачиваясь, попал под «Мерседес». Он погиб сразу, на месте.

    По данным «Фонтанки», в 2021–2022 годах волгоградец пять раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД: за превышение скорости и нарушение правил парковки.

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    Комментарии 2

    27495440418 Авг 2022 в 10:42
    Стояла машина у светофора спокойно и тут на тебе.. На дороге каждый отвечает за себя и несёт ответственность за ситуацию вокруг себя, беречь себя и окружающих на дороге! есть такие, кто об этом не думает.
    +0−0
    Добрый кот18 Авг 2022 в 09:54
    Так жалко мерседес....
    +1−0
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