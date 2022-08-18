Смертельное ДТП на Ленинском попало на видео. Волгоградец не удержал равновесие

В ДТП в Красносельском районе Петербурга погиб гость города, приехавший из Волгоградской области на своём мотоцикле. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 августа.

ДТП произошло вчера около 16:30 у дома 88 по Ленинскому проспекту, «Фонтанка» писала о нём . 34-летний житель Волгоградской области на своём мотоцикле «Кавасаки 400» с волгоградскими номерами при торможении упал и влетел в «Мерседес GLC 250», стоящий на светофоре. Момент удара зафиксировал видеорегистратор очевидца, запись публикует «Мотосолидарность» .

По словам очевидцев, мотоциклист пытался перестроиться в правый ряд, но оказался в ловушке из машин и, уворачиваясь, попал под «Мерседес». Он погиб сразу, на месте.



По данным «Фонтанки», в 2021–2022 годах волгоградец пять раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД: за превышение скорости и нарушение правил парковки.

