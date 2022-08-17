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    На Ленинском проспекте байкер погиб под колесами «Мерседеса»

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    3 комментария

    Мотоциклист скончался на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников 17 августа. Сообщение о гибели байкера появилось в паблике «Мотосолидарность ДТП».

    Очевидцы отмечают, что ранее «Кавасаки» был замечен за опасным обгоном автобуса. По словам других свидетелей, перед ДТП байкер пытался перестроиться в правый ряд, но оказался в ловушке из машин и, уворачиваясь, попал под «Мерседес».

    В ГУ МВД рассказали, что на перекрестке Ленинского и Десантников мотоциклист упал прямо под «Мерседес». В результате ДТП мужчина скончался на месте, других пострадавших нет. Проводится проверка.

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    Комментарии 3

    Karl_Ivanovich17 Авг 2022 в 20:32
    Минус один
    +2−0
    мухомор17 Авг 2022 в 20:29
    На КМС по шашкам не сдал
    +1−0
    angel of death17 Авг 2022 в 20:12
    опять несоблюдение скоростного режима? ведь при небольшой скорости и тормозной путь небольшой...
    +0−0
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