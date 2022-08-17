На Ленинском проспекте байкер погиб под колесами «Мерседеса»

Мотоциклист скончался на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников 17 августа. Сообщение о гибели байкера появилось в паблике «Мотосолидарность ДТП».
Очевидцы отмечают, что ранее «Кавасаки» был замечен за опасным обгоном автобуса. По словам других свидетелей, перед ДТП байкер пытался перестроиться в правый ряд, но оказался в ловушке из машин и, уворачиваясь, попал под «Мерседес».
В ГУ МВД рассказали, что на перекрестке Ленинского и Десантников мотоциклист упал прямо под «Мерседес». В результате ДТП мужчина скончался на месте, других пострадавших нет. Проводится проверка.