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    Девочка на электросамокате попала под машину на парковке ТЦ на Савушкина

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    Несовершеннолетняя девушка пострадала в результате ДТП в Приморском районе Петербурга.

    По данным «Фонтанки», ДТП произошло 17 августа около 11:45 у дома 126 по улице Савушкина, на парковке ТК «Атлантик Сити». По предварительным данным, водитель частной компании на автомобиле Mercedes-Benz E 220, принадлежащем этой компании, сбил 14-летнюю девочку, которая ехала по парковке на электросамокате.

    Ребёнка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую городскую больницу №2.

    Водитель в этом году один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД (правил парковки).

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