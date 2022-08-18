Нидерланды передали США россиянина Дубникова, подозреваемого в отмывании крипты

В США экстрадирован 29-летний россиянин Денис Дубников, задержанный в 2021 году в Голландии по обвинению в отмывании денег. Об этом 18 августа сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.
«Обвиняемый в отмывании криптовалюты россиянин экстрадирован на этой неделе из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в штате Орегон», — проинформировал американский Минюст.
Дубников в среду предстал перед федеральный судом в Портленде, штат Орегон. Суд присяжных начнёт рассматривать его дело 4 октября 2022 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Вину он не признаёт.
Дубников возглавлял юридическую фирму Briefcase и являлся сооснователем группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange, которые, по собственным данным, имеют множество офисов по всей стране, включая Москву и Санкт-Петербург, а также за границей. Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США в ноябре 2021 года после того, как Мексика не впустила его в страну. Россиянина обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в криптовалюте в качестве выкупа. Минюст США отмечал, что его задержание — один из крупнейших шагов против так называемой программы-вымогателя Ryuk, участвовавшей во взломах медицинских организаций США в 2020 году.