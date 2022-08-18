Нидерланды передали США россиянина Дубникова, подозреваемого в отмывании крипты

В США экстрадирован 29-летний россиянин Денис Дубников, задержанный в 2021 году в Голландии по обвинению в отмывании денег. Об этом 18 августа сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.



«Обвиняемый в отмывании криптовалюты россиянин экстрадирован на этой неделе из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в штате Орегон», — проинформировал американский Минюст.



Дубников в среду предстал перед федеральный судом в Портленде, штат Орегон. Суд присяжных начнёт рассматривать его дело 4 октября 2022 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Вину он не признаёт.

