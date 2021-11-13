В Нидерландах по запросу США задержали россиянина Дубникова. Его обвиняют в отмывании денег через криптовалюту

Гражданина России Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США. Как сообщает 13 ноября ТАСС со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха, его обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников.

«Мексика его не впустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили туда, оплатив билет. То есть, по сути дела, просто похитили», — заявил адвокат.

По словам Буха, в отличие от Мексики, у Голландии более налажены связи с США по выдаче подозреваемых в тех или иных преступлениях.



Теперь Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы по делу об отмывании денег. По информации Wall Street Journal, россиянин получил 400 тысяч долларов за помощь группировке Ryuk, которая занимается вымогательствами.

Дубников возглавляет юридическую фирму Briefcase. Кроме того, он является сооснователем группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange, которые, по собственным данным, имеют множество офисов по всей стране, включая Москву и Санкт-Петербург, а также за границей: в Барселоне, Киеве и Дубае. В них можно обменять на «любую криптовалюту за наличные доллары, рубли, евро, дирхамы».

На сайте Briefcase опубликован комментарий по задержанию Дубникова:

«Нам известно, что задержание связано с запросом Соединенных Штатов Америки. Со своей стороны, хотим напомнить всем о презумпции невиновности каждого гражданина до момента признания его вины судом. В связи с чем все сообщения о причастности Дубникова Д. М. к каким-либо преступлениям являются недостоверными».

Кроме того, в компании отрицают связь своей работы с «голословными» обвинениями, вменяемыми ее генеральному директору.

