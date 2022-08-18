Пытка духотой. У жильцов дома на Римского-Корсакова в 30-градусную жару раскалились батареи

Управляющие компании Петербурга, кажется, начали подготовку к отопительному сезону. Промывка внутридомовых систем горячего водоснабжения пришлась на тридцатиградусную жару. О невыносимой духоте в квартире 17 августа рассказала жительница Коломны Марина.
Батареи стали горячими в доме 65 по проспекту Римского-Корсакова. По словам Марины, в комнате они оставались такими два-три часа, а в ванной сохраняют высокую температуру уже сутки. В квартире стало жарче, от духоты не спастись.
В прошлом году жители города точно также страдали от промывки систем. Историю эту никак не остановить, в 2021-м аномальная жара график подготовительных мероприятий не сдвинула.