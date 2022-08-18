    Пробки

    1/10

    usd60.76eur61.83
    В чем обвиняют ХарлашкинаЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Пытка духотой. У жильцов дома на Римского-Корсакова в 30-градусную жару раскалились батареи

    332
    1 комментарий

    Управляющие компании Петербурга, кажется, начали подготовку к отопительному сезону. Промывка внутридомовых систем горячего водоснабжения пришлась на тридцатиградусную жару. О невыносимой духоте в квартире 17 августа рассказала жительница Коломны Марина.

    Батареи стали горячими в доме 65 по проспекту Римского-Корсакова. По словам Марины, в комнате они оставались такими два-три часа, а в ванной сохраняют высокую температуру уже сутки. В квартире стало жарче, от духоты не спастись.

    В прошлом году жители города точно также страдали от промывки систем. Историю эту никак не остановить, в 2021-м аномальная жара график подготовительных мероприятий не сдвинула.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    миру-мир!18 Авг 2022 в 00:21
    я ещё в 2010-м кондиционер в квартирку поставил и не жалюсь.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close