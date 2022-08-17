Пассажиров, не вылетевших в Анталью из Петербурга, обещают отправить в Турцию ночью

Туристы, застрявшие в Пулково на полдня, смогут улететь в Анталью ночью 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных ворот Северной столицы.
«Сегодня, 17 августа, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. При этом с задержкой на несколько часов вылетит самолет в Анталью Turkish Airlines. Причиной этого стал сбой бортового компьютера. Согласно расписанию, рейс TK 1234 должен был вылететь в 13:05», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Сообщается также, что с пассажирами задержанного рейса работают представители авиакомпании, обеспечивая людей питанием и размещая в гостинице. Вылет самолёта ожидается 18 августа в 3:00.
Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржцы несколько часов просидели в салоне самолета.