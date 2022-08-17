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    Пассажиров, не вылетевших в Анталью из Петербурга, обещают отправить в Турцию ночью

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    4 комментария

    Туристы, застрявшие в Пулково на полдня, смогут улететь в Анталью ночью 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных ворот Северной столицы.

    «Сегодня, 17 августа, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. При этом с задержкой на несколько часов вылетит самолет в Анталью Turkish Airlines. Причиной этого стал сбой бортового компьютера. Согласно расписанию, рейс TK 1234 должен был вылететь в 13:05», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

    Сообщается также, что с пассажирами задержанного рейса работают представители авиакомпании, обеспечивая людей питанием и размещая в гостинице. Вылет самолёта ожидается 18 августа в 3:00.

    Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржцы несколько часов просидели в салоне самолета.

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    Комментарии 4

    КоляНиколай17 Авг 2022 в 23:54
    Зачем вообще нормальному человеку туда лететь?
    +0−2
    07A17 Авг 2022 в 23:42
    Не летайте. Это самолет Turkish Airlines.
    +1−1
    26586993717 Авг 2022 в 23:18
    На даный момент, летать на самолетах российских авиалиний, я б не стал, могут и не долететь
    +1−1
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