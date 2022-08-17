Пассажиры рейса из Петербурга в Анталью больше двух часов ждут взлёта в душном салоне

Пассажиры рейса TK 1234 из Петербурга в Анталью уже больше двух часов сидят в салоне самолёта в ожидании отправления. Техническая проблема, о которой сообщили во время посадки, всё никак не решается.



«Самолёт полный. Нас в 13:45 посадили. Сидим больше полутора часов. В самом начале нам сказали, что есть техническая проблема. Больше ничего не говорили», — рассказала 17 августа читательница «Фонтанки» Мария.