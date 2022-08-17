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    Пассажиры рейса из Петербурга в Анталью больше двух часов ждут взлёта в душном салоне

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    24 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Пассажиры рейса TK 1234 из Петербурга в Анталью уже больше двух часов сидят в салоне самолёта в ожидании отправления. Техническая проблема, о которой сообщили во время посадки, всё никак не решается.

    «Самолёт полный. Нас в 13:45 посадили. Сидим больше полутора часов. В самом начале нам сказали, что есть техническая проблема. Больше ничего не говорили», — рассказала 17 августа читательница «Фонтанки» Мария.

    читатель «Фонтанки»

    Судя по онлайн-табло Пулково, лайнер должен был улететь в 13:05. В салоне становится трудно дышать из-за духоты, и одному из пассажиров уже стало плохо — на борту показались медики.

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    «Для 15 пассажиров этот рейс был транзитным, они ругаются, так как уже опоздали», — добавила Мария.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе аэропорта Пулково.

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    Комментарии 24

    Святослав-ужас хазар17 Авг 2022 в 17:33
    Ну а как вы хотели, если с февраля уже пропущено два плановых ТО ?? То ли еще будет..
    +1−1
    TheBestPiter17 Авг 2022 в 16:40
    Разве в турции сейчас не душно?? Надо тренироваться заранее.
    +0−2
    25267490117 Авг 2022 в 16:22
    Не могли с другого самолёта запчасть снять?
    +1−0
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