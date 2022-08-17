Пассажиры рейса из Петербурга в Анталью больше двух часов ждут взлёта в душном салоне

читатель «Фонтанки»
Пассажиры рейса TK 1234 из Петербурга в Анталью уже больше двух часов сидят в салоне самолёта в ожидании отправления. Техническая проблема, о которой сообщили во время посадки, всё никак не решается.
«Самолёт полный. Нас в 13:45 посадили. Сидим больше полутора часов. В самом начале нам сказали, что есть техническая проблема. Больше ничего не говорили», — рассказала 17 августа читательница «Фонтанки» Мария.
читатель «Фонтанки»
Судя по онлайн-табло Пулково, лайнер должен был улететь в 13:05. В салоне становится трудно дышать из-за духоты, и одному из пассажиров уже стало плохо — на борту показались медики.
«Для 15 пассажиров этот рейс был транзитным, они ругаются, так как уже опоздали», — добавила Мария.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе аэропорта Пулково.