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    Музыка

    «Скидывайтесь, бронируйте». Группа «Каста» предложила заказывать свои выступления поклонникам, не афишируя

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    Ростовская группа «Каста» 17 августа опубликовала в соцсетях обращение к поклонникам. В нем артисты предлагают им организовываться компаниями друзей, скидываться и бронировать «небольшое подходящее» место и связываться с группой на предмет выступлений.

    «Каста — в списке артистов, которые против и которым власти отменили все публичные концерты в России, — говорится в посте. — Таких артистов около 40, мы в хорошей компании. Что ж, будем с вами встречаться в другом формате и не только внутри страны».

    При этом музыканты рекомендуют при проведении даже такого дружеского концерта «не афишировать» его проведение, дабы праздник не был сорван.

    «Фонтанка» связалась с концертным директором группы Русланом Муннибаевым, чтобы узнать, начиная с каких сумм гонораров менеджмент будет рассматривать предложения о выступлении «Касты».

    «Это недешевое удовольствие, но это мы каждый раз предметно будем обсуждать с заказчиком, — ответил он. — Стоимость публично объявлять мы не готовы».

    На вопрос, будут ли рассматривать предложения, например, выпускников обычных школ и вузов позвать группу на свой праздник, собеседник ответил: «Мы будем рассматривать все предложения в связи с отменой всех концертов группы».

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