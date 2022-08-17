«Скидывайтесь, бронируйте». Группа «Каста» предложила заказывать свои выступления поклонникам, не афишируя

«Каста — в списке артистов, которые против и которым власти отменили все публичные концерты в России, — говорится в посте. — Таких артистов около 40, мы в хорошей компании. Что ж, будем с вами встречаться в другом формате и не только внутри страны».

Ростовская группа «Каста» 17 августа опубликовала в соцсетях обращение к поклонникам. В нем артисты предлагают им организовываться компаниями друзей, скидываться и бронировать «небольшое подходящее» место и связываться с группой на предмет выступлений.

При этом музыканты рекомендуют при проведении даже такого дружеского концерта «не афишировать» его проведение, дабы праздник не был сорван.



«Фонтанка» связалась с концертным директором группы Русланом Муннибаевым, чтобы узнать, начиная с каких сумм гонораров менеджмент будет рассматривать предложения о выступлении «Касты».



«Это недешевое удовольствие, но это мы каждый раз предметно будем обсуждать с заказчиком, — ответил он. — Стоимость публично объявлять мы не готовы».



На вопрос, будут ли рассматривать предложения, например, выпускников обычных школ и вузов позвать группу на свой праздник, собеседник ответил: «Мы будем рассматривать все предложения в связи с отменой всех концертов группы».

