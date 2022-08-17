Перевертыш организовал пробку на Петроградской. Опрокинутый Range Rover увезли

читатель «Фонтанки»
Перевернувшийся Range Rover усложнил движение в Петроградском районе Петербурга. Водители ожидали, когда пострадавшую машину увезут с проезжей части.
Автомобилисты, оказавшиеся на Большом проспекте П.С. вечером 17 августа, пожаловались на затор. Легковушку, попавшую в аварию приблизительно два часа назад, погрузили на эвакуатор.
Судя по данным «Яндекса», к 18:00 затор уже относительно рассосался.
«Фонтанка» писала, что в среду днём в Петроградском районе Петербурга на пересечении Большого проспекта П.С. и Бармалеевой улицы произошло серьёзное ДТП. Из-за удара одна из машин опрокинулась на крышу. Никто не пострадал. Полиция ведёт проверку.