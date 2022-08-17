    Пробки

    5/10

    usd61.42eur62.36
    В чем обвиняют ХарлашкинаЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    ДТП в Петроградском районе опрокинуло Land Rover на «макушку»

    3581
    4 комментария
    Фото: Фёдор Погорелов/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьёзная авария произошла в среду днём в Петроградском районе Петербурга. Из-за удара одна из машин опрокинулась на крышу.

    Фотографиями с места ДТП на пересечении Большого проспекта П.С. и улицы Бармалеева 17 августа поделился читатель «Фонтанки». По его словам, легковушки столкнулись приблизительно в 16:00. Лежать на «спине» остался Land Rover.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. На данный момент ведётся проверка.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Фонтанки», владелица автомобиля — 28-летняя петербурженка. В её распоряжении, по сведениям на 2021 год, находились ещё четыре машины.

    Карты «Яндекса» показывают, что на месте аварии возник небольшой затор.

    Фото: Фёдор Погорелов/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    lexandr_5e4ce78957e8417 Авг 2022 в 17:42
    И Вы туда же - из-за одного нерадивого вводить коллективную ответственность
    +0−0
    NoName123417 Авг 2022 в 17:41
    Неплохо живет 28 летняя Петербурженка… имеет 4 авто…
    +1−0
    Иван Хмельницкий17 Авг 2022 в 17:37
    Особенности национального вожднения.... Запретить н..рен ездить свыше 40-50 км/ч в черте города!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close