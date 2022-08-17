ДТП в Петроградском районе опрокинуло Land Rover на «макушку»

Серьёзная авария произошла в среду днём в Петроградском районе Петербурга. Из-за удара одна из машин опрокинулась на крышу.
Фотографиями с места ДТП на пересечении Большого проспекта П.С. и улицы Бармалеева 17 августа поделился читатель «Фонтанки». По его словам, легковушки столкнулись приблизительно в 16:00. Лежать на «спине» остался Land Rover.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. На данный момент ведётся проверка.
По данным «Фонтанки», владелица автомобиля — 28-летняя петербурженка. В её распоряжении, по сведениям на 2021 год, находились ещё четыре машины.
Карты «Яндекса» показывают, что на месте аварии возник небольшой затор.