ДТП в Петроградском районе опрокинуло Land Rover на «макушку»

Серьёзная авария произошла в среду днём в Петроградском районе Петербурга. Из-за удара одна из машин опрокинулась на крышу.



Фотографиями с места ДТП на пересечении Большого проспекта П.С. и улицы Бармалеева 17 августа поделился читатель «Фонтанки». По его словам, легковушки столкнулись приблизительно в 16:00. Лежать на «спине» остался Land Rover.



В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. На данный момент ведётся проверка.