В полиции Петербурга заявили, что нашли установщиков пацифистских могильных крестов

Петербургские полицейские установили личности активистов, которые участвовали в пацифистской акции протеста в Пугаревском карьере во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В главке заявили, что одной из участниц акции они считают журналистку SOTA Викторию Арефьеву. После выхода материала об инсталляции она была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). «В ближайшее время административное разбирательство ждет остальных участников акции, личности которых установлены», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе.