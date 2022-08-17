В полиции Петербурга заявили, что нашли установщиков пацифистских могильных крестов

Петербургские полицейские установили личности активистов, которые участвовали в пацифистской акции протеста в Пугаревском карьере во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
В главке заявили, что одной из участниц акции они считают журналистку SOTA Викторию Арефьеву. После выхода материала об инсталляции она была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). «В ближайшее время административное разбирательство ждет остальных участников акции, личности которых установлены», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе.
Напомним, что акция, о которой идет речь, прошла 7 августа в Пугаревском карьере в Ленобласти. Активисты анонимно установили там деревянные кресты с QR-кодами, которые вели на материалы о погибших во время боевых действий на территории Украины.
Виктория Арефьева, как говорится в протоколе (есть в распоряжении редакции), «сопоставила в своей публикации специальную военную операцию с «антивоенными акциями» и, соответственно, "войной"». По версии правоохранительных органов, журналистка «причинила морально-нравственные страдания семьям погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих».