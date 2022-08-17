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    В полиции Петербурга заявили, что нашли установщиков пацифистских могильных крестов

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    6 комментариев

    Петербургские полицейские установили личности активистов, которые участвовали в пацифистской акции протеста в Пугаревском карьере во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

    В главке заявили, что одной из участниц акции они считают журналистку SOTA Викторию Арефьеву. После выхода материала об инсталляции она была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). «В ближайшее время административное разбирательство ждет остальных участников акции, личности которых установлены», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе.

    Напомним, что акция, о которой идет речь, прошла 7 августа в Пугаревском карьере в Ленобласти. Активисты анонимно установили там деревянные кресты с QR-кодами, которые вели на материалы о погибших во время боевых действий на территории Украины.

    Виктория Арефьева, как говорится в протоколе (есть в распоряжении редакции), «сопоставила в своей публикации специальную военную операцию с «антивоенными акциями» и, соответственно, "войной"». По версии правоохранительных органов, журналистка «причинила морально-нравственные страдания семьям погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих».

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    Комментарии 6

    houspi17 Авг 2022 в 18:02
    Если пацифисты доставляют страдания, значит ли это что начальники спецоперации доставляют семьям пострадавших морально-нравственное удовлетворение?
    +3−0
    never mind17 Авг 2022 в 17:30
    Не совсем понятно, а что криминального в воткнутой в землю палке? Или опричникам заняться уже нечем, все наркопритоны закрыты а мигранты пересчитаны?
    +4−0
    07A17 Авг 2022 в 17:23
    Отдать их в воинскую часть в Каменку на неделю, пусть там разъяснят свою позицию.
    +0−7
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