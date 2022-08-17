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    Журналистку SOTA оштрафовали за освещение акции протеста по статье о дискредитации армии

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    6 комментариев

    Городской суд Всеволожска оштрафовал журналистку SOTA Викторию Арефьеву на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за материал о пацифистской акции протеста. Об этом «Фонтанке» 17 августа рассказала сама Арефьева.

    Как говорится в составленном протоколе, «Арефьева сопоставила в своей публикации специальную военную операцию с «антивоенными акциями» и, соответственно, «войной». По версии правоохранительных органов, журналистка «причинила морально-нравственные страдания семьям погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих».

    Акция, о которой идет речь, прошла 7 августа в Пугаревском карьере в Ленобласти. Активисты анонимно установили там деревянные кресты с QR-кодами. Они вели на материалы о погибших во время боевых действий на территории Украины.

    В конце июля Генпрокуратура РФ объяснила, почему СМИ не могут употреблять слово «война».

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    Комментарии 6

    27564035617 Авг 2022 в 15:10
    "Они вели на материалы о погибших"?
    +0−0
    Klaus_Nesanta17 Авг 2022 в 14:16
    давно мы не слушали лебединое озеро... ну не может же это продолжаться вечно
    +1−1
    AndrewBarsik17 Авг 2022 в 14:11
    Опять дом беззакония назван судом. Нет в России больше судов. Кончились.
    +3−1
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