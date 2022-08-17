Журналистку SOTA оштрафовали за освещение акции протеста по статье о дискредитации армии

Городской суд Всеволожска оштрафовал журналистку SOTA Викторию Арефьеву на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за материал о пацифистской акции протеста. Об этом «Фонтанке» 17 августа рассказала сама Арефьева.



Как говорится в составленном протоколе, «Арефьева сопоставила в своей публикации специальную военную операцию с «антивоенными акциями» и, соответственно, «войной». По версии правоохранительных органов, журналистка «причинила морально-нравственные страдания семьям погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих».

