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    Генпрокуратура объяснила, почему СМИ не могут употреблять слово «война»

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    В Москве Тверской районный суд вынес отказ по иску блогера Дмитрия Полушина о блокировке издания Krasnews.com. Как рассказал «Фонтанке» адвокат Полушина Леонид Соловьев, свои возражения суду предоставила Генпрокуратура.

    Как заявили в ведомстве, на сайте издания «повсеместно употребляется слово "война"». «Вместе с тем, объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие)», — объяснили в Генпрокуратуре.

    Кроме того, в возражениях сказано, что «недостоверное изложение сути проводимой военной операции с одновременным использованием термина "война" представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие Российской Федерации в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов, как в социальной, так и в экономической сферах».

    Ранее «Фонтанка» уже разбирала на примере судебных решений, как работает лингвистическая логика в случаях, когда доказывается незаконность употребления слова «война».

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    Комментарии 19

    JTprof21 Июл 2022 в 18:44
    Вот тут я не понял - есть две стороны, одна не считает, что воюет, но вторая то считает, что она воюет. Поэтому корректно использовать этот термин для характеристики действий второй стороны.
    +0-0
    Diplot21 Июл 2022 в 18:44
    Ложь. Происходящие события затронули все широкие слои общества в России. И привели кардинально к повсеместному изменению жизни граждан. Таким образом обоснования и обвинения незаконны.
    +0-0
    сусловский21 Июл 2022 в 18:36
    жопа есть а слова нет, всё как обычно !
    +0-0
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