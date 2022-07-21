Генпрокуратура объяснила, почему СМИ не могут употреблять слово «война»

В Москве Тверской районный суд вынес отказ по иску блогера Дмитрия Полушина о блокировке издания Krasnews.com. Как рассказал «Фонтанке» адвокат Полушина Леонид Соловьев, свои возражения суду предоставила Генпрокуратура.
Как заявили в ведомстве, на сайте издания «повсеместно употребляется слово "война"». «Вместе с тем, объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие)», — объяснили в Генпрокуратуре.
Кроме того, в возражениях сказано, что «недостоверное изложение сути проводимой военной операции с одновременным использованием термина "война" представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие Российской Федерации в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов, как в социальной, так и в экономической сферах».
Ранее «Фонтанка» уже разбирала на примере судебных решений, как работает лингвистическая логика в случаях, когда доказывается незаконность употребления слова «война».