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    Израиль и Турция договорились о полном восстановлении дипломатических отношений

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    3 комментария

    Власти Турции и Израиля договорились о полном восстановлении дипломатических отношений между двумя странами и возвращении послов двух государств в столицы. Об этом во второй половине дня 17 августа сообщили в канцелярии израильского премьера.

    «После разговора между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Израиль и Турция полностью восстанавливают дипломатические отношения», — уточняется в заявлении (цитата по ТАСС).

    Премьер-министр Израиля назвал возобновление отношений с Турцией «важным фактором региональной стабильности и очень существенными экономическими новостями для граждан Израиля», говорится также в сообщении канцелярии.

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на трехсторонней встрече во Львове 18 августа, в свою очередь, может высказаться за возобновление стамбульского процесса по урегулированию украинского кризиса.

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    Комментарии 3

    ***_12317 Авг 2022 в 18:02
    Даже эти могут.
    +0−0
    DEMOMON17 Авг 2022 в 17:32
    Неожиданно.
    +0−0
    07A17 Авг 2022 в 17:21
    А Султан точно тюрок?
    +0−2
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