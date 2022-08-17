Израиль и Турция договорились о полном восстановлении дипломатических отношений

Власти Турции и Израиля договорились о полном восстановлении дипломатических отношений между двумя странами и возвращении послов двух государств в столицы. Об этом во второй половине дня 17 августа сообщили в канцелярии израильского премьера.



«После разговора между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Израиль и Турция полностью восстанавливают дипломатические отношения», — уточняется в заявлении (цитата по ТАСС).

