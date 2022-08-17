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    МЧС: В Петербурге за месяц утонули больше 10 человек

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    5 комментариев

    Петербуржцы и гости города из-за жары тянутся к водоемам и пляжам, иногда забывая о правилах безопасности. В МЧС напомнили, чем это может грозить.

    Как сообщили 17 августа в городском управлении ведомства, с начала купального сезона в Северной столице утонули 39 человек, в том числе двое детей. По данным от 13 июля, погибших было 23 человека. Причиной трагедий в МЧС называли несоблюдение элементарных правил безопасности на воде.

    Спасатели напоминают, что купаться следует в специально оборудованных местах, трезвыми и не более 10–15 минут, чтобы не возникли судороги. Также нельзя нырять в незнакомых местах, «топить» купающихся и оставлять детей одних на воде.

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    Комментарии 5

    angel of death17 Авг 2022 в 18:16
    1 миллион это тоже больше 10 =)
    +0−0
    Guddd-Head17 Авг 2022 в 17:00
    Кто утонет - тот купаться больше не будет ©
    +0−0
    27564035617 Авг 2022 в 16:52
    "Больше 10" - это сколько? 11? 12? 10,5?
    +0−0
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