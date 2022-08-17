МЧС: В Петербурге за месяц утонули больше 10 человек

Петербуржцы и гости города из-за жары тянутся к водоемам и пляжам, иногда забывая о правилах безопасности. В МЧС напомнили, чем это может грозить.



Как сообщили 17 августа в городском управлении ведомства, с начала купального сезона в Северной столице утонули 39 человек, в том числе двое детей. По данным от 13 июля, погибших было 23 человека. Причиной трагедий в МЧС называли несоблюдение элементарных правил безопасности на воде.



Спасатели напоминают, что купаться следует в специально оборудованных местах, трезвыми и не более 10–15 минут, чтобы не возникли судороги. Также нельзя нырять в незнакомых местах, «топить» купающихся и оставлять детей одних на воде.

