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    Кабмин выделит 2,5 миллиарда на поддержку временно закрытых южных аэропортов

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    3 комментария

    Правительство РФ выделит около 2,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов южным аэропортам страны, временно приостановившим авиасообщение. Об этом в ходе заседания кабмина в среду, 17 августа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    «Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 миллиарда рублей», — уточнил премьер.

    «Фонтанка» писала, что в начале июня федеральные власти объявили о мерах поддержки для 11 аэропортов на юге страны, закрытых вскоре после начала спецоперации на Украине. В апреле — мае правительство направило более 3 млрд рублей на компенсацию их операционных расходов.

    Накануне стало известно, что Росавиация продлила для южных аэропортов РФ режим временного ограничения полётов до 23 августа.

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    Комментарии 3

    alexpv17 Авг 2022 в 17:34
    Так пенсионный возраст сделайте 100 лет и вообще можно будет все аэропорты страны на содержание пенсионеров взять. Прямо балдею от фразы "кабмин выделил", из своего кармана как-будто, а не из налогов и прочих отчислений граждан.
    +0−0
    27459072017 Авг 2022 в 17:06
    Почему нельзя переоборудовать эти аэропорты под другое назначение? Хотя бы под автовокзалы? Или рынки на худой конец?
    +0−1
    altnec17 Авг 2022 в 16:31
    Простейшая схема, сколько вывели, столько и дадут, да ещё и добавят по итогам года.
    Верить им нельзя никак, потеряешь себя - не найдешь уже никогда.
    +1−1
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