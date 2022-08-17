Кабмин выделит 2,5 миллиарда на поддержку временно закрытых южных аэропортов

Правительство РФ выделит около 2,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов южным аэропортам страны, временно приостановившим авиасообщение. Об этом в ходе заседания кабмина в среду, 17 августа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 миллиарда рублей», — уточнил премьер.



«Фонтанка» писала, что в начале июня федеральные власти объявили о мерах поддержки для 11 аэропортов на юге страны, закрытых вскоре после начала спецоперации на Украине. В апреле — мае правительство направило более 3 млрд рублей на компенсацию их операционных расходов.

