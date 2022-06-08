    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.96eur64.57
    Студенты о болонской системеКАСКО и ОСАГО дорожаютШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В 2021 году крупнейшие российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза. В 2022-м будет хуже

    809
    2 комментария

    Совокупная выручка крупнейших российских аэропортов по итогам 2021 года составила 148 миллиардов рублей, чистая прибыль — 45 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на отчетности компаний по РСБУ в среду, 8 июня. По сравнению с 2020 годом выручка компаний выросла на 48,5 %, чистая прибыль — в 5,5 раза. Однако это всё ещё меньше, чем в 2019 году.

    По словам собеседников агентства, достичь допандемийных показателей аэропортам не удалось по нескольким причинам. В основном они были связаны с жесткими ограничениями для международных полетов — так, чистая прибыль АО «Международный аэропорт Шереметьево», чей бизнес завязан на внешний рынок, по итогам 2021 года упала в четыре раза по сравнению с 2019-м годом, до 5,4 миллиарда рублей. Другим важным фактором стало сокращение неавиационной выручки — например, доходов от магазинов беспошлинной торговли duty free, значительно сократившихся за счет понижения покупательной способности пассажиров.

    Пассажиропоток всех аэропортов, по данным Росавиации, в 2021 году составил 205 миллионов человек — на 58 % больше, чем в 2020-м, но на 7 % меньше, чем в 2019-м. На долю международных перевозок пришлось 14 %, в 2020-м — 13 %, в 2019-м — 34 %. Согласно прогнозам экспертов РБК, в 2022 году на фоне закрытия южных аэропортов перед началом сезона летних отпусков и запрета полетов в ЕС, пассажиропоток в России может упасть до 95–70 миллионов человек.

    Вместе с пассажиропотоком критически упадут и доходы аэропортов. Так, во Внуково прогнозируют окончание года с убытком на уровне 2020-го — около 300 млн рублей. Без финансовой поддержки от правительства эта сумма, считают эксперты, может увеличиться.

    На начало июня власти объявили о мерах поддержки лишь для 11 аэропортов на юге страны, закрытых вскоре после начала специальной операции на Украине. В апреле — мае правительство направило более 3 млрд рублей на компенсацию их операционных расходов.

    Кроме того, 100 млрд рублей было выделено пассажирским авиакомпаниям для частичной компенсации расходов на организацию внутренних рейсов, еще 2,9 миллиарда — на грузовые перевозки. Аэропорты намерены просить власти перераспределить часть этих денег в свою пользу пропорционально выпадающему пассажиропотоку.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Alex000
    Субсидий-то хоть попросили при этом?
    своих не бросаем
    можете забыть про слово выручка.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close