В 2021 году крупнейшие российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза. В 2022-м будет хуже

Совокупная выручка крупнейших российских аэропортов по итогам 2021 года составила 148 миллиардов рублей, чистая прибыль — 45 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на отчетности компаний по РСБУ в среду, 8 июня. По сравнению с 2020 годом выручка компаний выросла на
По словам собеседников агентства, достичь допандемийных показателей аэропортам не удалось по нескольким причинам. В основном они были связаны с жесткими ограничениями для международных полетов — так, чистая прибыль АО «Международный аэропорт Шереметьево», чей бизнес завязан на внешний рынок, по итогам 2021 года упала в четыре раза по сравнению с 2019-м годом, до 5,4 миллиарда рублей. Другим важным фактором стало сокращение неавиационной выручки — например, доходов от магазинов беспошлинной торговли duty free, значительно сократившихся за счет понижения покупательной способности пассажиров.
Пассажиропоток всех аэропортов, по данным Росавиации, в 2021 году составил 205 миллионов человек — на
Вместе с пассажиропотоком критически упадут и доходы аэропортов. Так, во Внуково прогнозируют окончание года с убытком на уровне 2020-го — около 300 млн рублей. Без финансовой поддержки от правительства эта сумма, считают эксперты, может увеличиться.
На начало июня власти объявили о мерах поддержки лишь для 11 аэропортов на юге страны, закрытых вскоре после начала специальной операции на Украине. В апреле — мае правительство направило более 3 млрд рублей на компенсацию их операционных расходов.
Кроме того, 100 млрд рублей было выделено пассажирским авиакомпаниям для частичной компенсации расходов на организацию внутренних рейсов, еще 2,9 миллиарда — на грузовые перевозки. Аэропорты намерены просить власти перераспределить часть этих денег в свою пользу пропорционально выпадающему пассажиропотоку.