В 2021 году крупнейшие российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза. В 2022-м будет хуже

Совокупная выручка крупнейших российских аэропортов по итогам 2021 года составила 148 миллиардов рублей, чистая прибыль — 45 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на отчетности компаний по РСБУ в среду, 8 июня. По сравнению с 2020 годом выручка компаний выросла на 48,5 % , чистая прибыль — в 5,5 раза. Однако это всё ещё меньше, чем в 2019 году.

По словам собеседников агентства, достичь допандемийных показателей аэропортам не удалось по нескольким причинам. В основном они были связаны с жесткими ограничениями для международных полетов — так, чистая прибыль АО «Международный аэропорт Шереметьево», чей бизнес завязан на внешний рынок, по итогам 2021 года упала в четыре раза по сравнению с 2019-м годом, до 5,4 миллиарда рублей. Другим важным фактором стало сокращение неавиационной выручки — например, доходов от магазинов беспошлинной торговли duty free, значительно сократившихся за счет понижения покупательной способности пассажиров.

Пассажиропоток всех аэропортов, по данным Росавиации, в 2021 году составил 205 миллионов человек — на 58 % больше, чем в 2020-м, но на 7 % меньше, чем в 2019-м. На долю международных перевозок пришлось 14 % , в 2020-м — 13 % , в 2019-м — 34 % . Согласно прогнозам экспертов РБК, в 2022 году на фоне закрытия южных аэропортов перед началом сезона летних отпусков и запрета полетов в ЕС, пассажиропоток в России может упасть до 95–70 миллионов человек.



Вместе с пассажиропотоком критически упадут и доходы аэропортов. Так, во Внуково прогнозируют окончание года с убытком на уровне 2020-го — около 300 млн рублей. Без финансовой поддержки от правительства эта сумма, считают эксперты, может увеличиться.

