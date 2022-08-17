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    Рейс из Петербурга в Петербург заинтересовал транспортную прокуратуру

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    1 комментарий

    Северо-Западная транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров, которые вылетали из Петербурга и вынужденно вернулись туда же. В авиакомпании «Россия» сообщали, что в Пулково они не задержатся.

    Как уточняет надзорное ведомство, на борту рейса Петербург — Екатеринбург, вынужденно вернувшегося в аэропорт вылета 17 августа, находились 75 человек. Из них шестеро — это члены экипажа.

    «Причины возврата самолёта устанавливаются. Посадка судна прошла благополучно в 14:19, пострадавших нет, — говорится в релизе прокуратуры. — Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры».

    В авиакомпании «Россия» ранее объяснили смену курса рейса FV 6417 некорректной работой датчика механизации крыла. Лайнер кружил над Ладогой более двух часов, вырабатывая топливо. К тому времени, как он приземлился, пассажиров в Пулково уже ждал резервный борт. Судя по данным онлайн-табло аэропорта, улетающих в Екатеринбург пригласили на посадку.

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    Комментарии 1

    ProstoZloy17 Авг 2022 в 15:14
    "вылетали из Петербурга и вынужденно вернулись туда же"

    "Закричал он: "Что за шутки!
    Еду я вторые сутки,
    А приехал я назад,
    А приехал в Ленинград!""
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