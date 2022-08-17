Рейс из Петербурга в Петербург заинтересовал транспортную прокуратуру

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров, которые вылетали из Петербурга и вынужденно вернулись туда же. В авиакомпании «Россия» сообщали, что в Пулково они не задержатся.



Как уточняет надзорное ведомство, на борту рейса Петербург — Екатеринбург, вынужденно вернувшегося в аэропорт вылета 17 августа, находились 75 человек. Из них шестеро — это члены экипажа.



«Причины возврата самолёта устанавливаются. Посадка судна прошла благополучно в 14:19, пострадавших нет, — говорится в релизе прокуратуры. — Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры».

