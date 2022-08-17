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    Экономика и санкции

    «Полный уход не исключен». Смольный рассказал о вариантах будущего петербургского автопрома

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    4 комментария

    Власти Петербурга обсуждают несколько сценариев для возобновления работы петербургских автозаводов Hyundai, Nissan и Toyota, которые находятся в простое с марта 2022 года. Об этом рассказал в интервью «Фонтанке» вице-губернатор Алексей Корабельников.

    По его словам, сейчас перезапуску конвейера мешают две проблемы: сбои в поставках комплектующих и позиция иностранных штаб-квартир по поводу самой возможности работы в России. «Обе пока не решены», — сказал вице-губернатор. Пока заводы находятся в простое, сотрудники получают две трети оклада либо уходят по соглашению сторон. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, вероятно, текущий статус — оптимальное решение», — отметил Алексей Корабельников. Однако городские власти рассчитывают, что «рано или поздно заводы будут возвращаться к нормальному режиму работы». «Рассчитываем, что бизнес, который сделал уже большие инвестиции в Петербург, не уйдет отсюда», — подчеркнул вице-губернатор.

    Но нельзя и полностью исключать повторения варианта General Motors, то есть увольнения сотрудников и консервации площадок на несколько лет. «Вариантов много, но и такой, к сожалению, не исключен», — отметил вице-губернатор.

    К приобретению активов присматриваются «разные интересанты», сказал Алексей Корабельников, отвечая на вопрос о возможной продаже заводов инвесторам из дружественных стран. Но сценарий передачи стороннему инвестору или местному менеджменту вице-губернатор считает мало реалистичным. «Автопром — это не торговля одеждой, где, грубо говоря, бирки перешил и торгуешь тем же самым», — пояснил он.

    Переход заводов городу по примеру Москвы, которая взяла предприятие Renault под свое управление, не исключен, но такой сценарий не в приоритете. «Не скрою, что прорабатываются разные варианты, но нам не хотелось бы прибегать к подобным решениям», — заявил Алексей Корабельников.

    Подробнее о том, как чувствует себя экономика Петербурга в условиях санкционного давления, читайте в интервью Алексея Корабельникова «Фонтанке».

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    Комментарии 4

    chip117 Авг 2022 в 14:43
    Было в СССР планирование, 5-тилетки, сколько чего построить, ввести в эксплуатацию, модернизировать, но государственная бюрократия сказала что это не перспективно, не современно и не конкурентно способно! Частная собственность, бизнес! Поэтому да, может сдохнет бизнес, а может не сдохнет, государство и чиновник в любом случае свою доляху получит, а вот в общем целом картина то не веселая!
    +1−0
    Карабас Барабас17 Авг 2022 в 14:31
    Борьба со следствием возникшей ситуации, о причинах даже не заикаются.
    +2−0
    Akabos17 Авг 2022 в 14:12
    Санкции на пользу!
    +3−0
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