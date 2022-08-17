«Полный уход не исключен». Смольный рассказал о вариантах будущего петербургского автопрома

Власти Петербурга обсуждают несколько сценариев для возобновления работы петербургских автозаводов Hyundai, Nissan и Toyota, которые находятся в простое с марта 2022 года. Об этом рассказал в интервью «Фонтанке» вице-губернатор Алексей Корабельников. По его словам, сейчас перезапуску конвейера мешают две проблемы: сбои в поставках комплектующих и позиция иностранных штаб-квартир по поводу самой возможности работы в России. «Обе пока не решены», — сказал вице-губернатор. Пока заводы находятся в простое, сотрудники получают две трети оклада либо уходят по соглашению сторон. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, вероятно, текущий статус — оптимальное решение», — отметил Алексей Корабельников. Однако городские власти рассчитывают, что «рано или поздно заводы будут возвращаться к нормальному режиму работы». «Рассчитываем, что бизнес, который сделал уже большие инвестиции в Петербург, не уйдет отсюда», — подчеркнул вице-губернатор.

Но нельзя и полностью исключать повторения варианта General Motors, то есть увольнения сотрудников и консервации площадок на несколько лет. «Вариантов много, но и такой, к сожалению, не исключен», — отметил вице-губернатор. К приобретению активов присматриваются «разные интересанты», сказал Алексей Корабельников, отвечая на вопрос о возможной продаже заводов инвесторам из дружественных стран. Но сценарий передачи стороннему инвестору или местному менеджменту вице-губернатор считает мало реалистичным. «Автопром — это не торговля одеждой, где, грубо говоря, бирки перешил и торгуешь тем же самым», — пояснил он.