Создатели видят нового Бонда молодым. Том Харди и Идрис Эльба уже не годятся

По словам продюсера Росса Кинга, на которого ссылается издание, продюсеры всерьез рассматривали на роль нового агента 007 колоритного шотландского актера Сэма Хьюэна («Чисто английские убийства», «Шпион, который меня кинул»), но в итоге отказали ему. Причина в том, что создатели будущего фильма хотят вернуть на экраны более молодого Бонда, и поэтому решили выбирать исполнителя главной роли из тридцатилетних кандидатов.

Создатели бондианы выбирают актера на роль Джеймса Бонда. Об этом сообщил 17 августа сайт IGN .

«Им нужен кто-то, кто будет Бондом в следующих трех фильмах», — объяснил Росс.



Сам Дэниэл Крейг, последний Джеймс Бонд, впервые сыграл супершпиона в фильме «Казино «Рояль», когда ему было 38, в 2006 году.



Ещё одно условие для претендента на роль — рост. Новый Джеймс Бонд должен быть выше 6 футов (183 сантиметра).



Ранее ходили слухи, что роль могут предложить Тому Харди или Идрису Эльба. После выдвинутых требований понятно, что они не подходят (им 44 и 49 лет соответственно).



Последний фильм франшизы с Дэниэлом Крейгом в главной роли «Не время умирать» вышел в 2021 году. Премьеру новой бондианы многократно переносили из-за пандемии. По сюжету фильма герой Крейга уже ушёл на покой, но вернулся к делам по просьбе своего старого друга ради особого дела.

