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    Необычный морской обитатель. Появилось видео задержания мужчины в ластах российскими полицейскими

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    10 комментариев

    Новостные Telegram-каналы сообщили, что полицейские в Московской области задержали мужчину в необычной обуви — к дверям отдела он вышагивал в ярко-синих ластах. Ролик, на котором это показано, 17 августа распространился в социальных сетях.

    Судя по кадрам, горожанин не дал себе упасть в грязь лицом и уверенно прошёлся на камеру. Походкой серьёзного пингвина он добрался до лестницы, но здесь дал осечку. Преодолеть возникшее препятствие помогли силовики: они посоветовали ему подниматься боком.

    За что конкретно задержали мужчину — неясно.

    В пресс-службе ГУ МВД по Московской области, куда обратилась «Фонтанка», подтвердить эту информацию не смогли.

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    Комментарии 10

    07A17 Авг 2022 в 14:59
    Нет, не хрюкал.
    +0−0
    kоt-obormot17 Авг 2022 в 14:34
    Авоощезадолбаловашиспамфильтрыобходить!
    +0−0
    kоt-obormot17 Авг 2022 в 14:32
    Это был укршпиЁн. Сначала плыл, потом пешком шел.
    +0−0
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