Необычный морской обитатель. Появилось видео задержания мужчины в ластах российскими полицейскими

Новостные Telegram-каналы сообщили, что полицейские в Московской области задержали мужчину в необычной обуви — к дверям отдела он вышагивал в ярко-синих ластах. Ролик, на котором это показано, 17 августа распространился в социальных сетях.



Судя по кадрам, горожанин не дал себе упасть в грязь лицом и уверенно прошёлся на камеру. Походкой серьёзного пингвина он добрался до лестницы, но здесь дал осечку. Преодолеть возникшее препятствие помогли силовики: они посоветовали ему подниматься боком.

