Офсайд был, а пенальти — нет. Комиссия РФС поддержала все решения судьи Кукуяна в матче «Зенит» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза вынесла вердикты по итогам заседания, на котором рассматривались обращения футбольного клуба ЦСКА и департаментов судейства и инспектирования РФС по спорным эпизодам матча «Зенит» — ЦСКА, прошедшего в субботу, 13 августа.



Как сообщили 17 августа в РФС, речь шла о недовольстве представителей ЦСКА работой главного арбитра встречи Павла Кукуяна — в частности, в эпизодах с отменой взятия ворот «Зенита» на 80-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота сине-бело-голубых на 90-й минуте игры.

