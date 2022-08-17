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    Офсайд был, а пенальти — нет. Комиссия РФС поддержала все решения судьи Кукуяна в матче «Зенит» — ЦСКА

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    Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза вынесла вердикты по итогам заседания, на котором рассматривались обращения футбольного клуба ЦСКА и департаментов судейства и инспектирования РФС по спорным эпизодам матча «Зенит» — ЦСКА, прошедшего в субботу, 13 августа.

    Как сообщили 17 августа в РФС, речь шла о недовольстве представителей ЦСКА работой главного арбитра встречи Павла Кукуяна — в частности, в эпизодах с отменой взятия ворот «Зенита» на 80-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота сине-бело-голубых на 90-й минуте игры.

    В итоге комиссия решила, что судья Кукуян правильно отменил взятие ворот «Зенита» из-за положения «вне игры» у атакующего полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Также арбитр верно не назначил 11-метровый удар в ворота петербургской команды на 90-й минуте матча, поскольку никакого нарушения правил со стороны защитника Родригау в единоборстве с игроком ЦСКА Игорем Дивеевым не было.

    Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА в принципиальном матче 5-го тура чемпионата России в Петербурге со счётом 2:1. Сразу после игры армейский клуб выразил претензии главному арбитру встречи Павлу Кукуяну. Подробнее о самом матче читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 1

    27657860917 Авг 2022 в 15:09
    цска у спратака научились кляузы строчить
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