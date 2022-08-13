Характер команды, бразильское волшебство на поле, гол дебютанта: как «Зенит» на зубах обыграл ЦСКА.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный трансфер московского клуба в это межсезонье — тренер Владимир Федотов. Владимир Валентинович — с Уралмаша, многое видел, как игрок застал развал СССР, как тренер состоялся в родном «Урале» и «Оренбурге». Василий Уткин, мастер хейт-траффика, этим летом облил Федотова ушатом репутационных помоев; Федотов предложил встретиться поговорить; Уткин отказался; кхм, звоночек.

В прошлый сезон Федотов руководил «Сочи» Бориса Ротенберга и дважды отобрал очки у команды Сергея Семака. По итогам сезона 2021–2022 клуб с побережья Черного моря выиграл серебряные медали. Были бы у России еврокубки — была бы Лига Чемпионов. Но по итогам сложного переговорного процесса Федотов стал новым главным тренером ЦСКА. За два года — третьим, после Ивицы Олича и Алексея Березуцкого.



Коллектив достался новому главному интересный: почти все легионеры весной выбрали свободу. Остались из играющих иностранцев колумбиец Хорхе Карраскаль, парагваец Хорхе Медина. Из аренд вернулись когда-то талантливые Федор Чалов и Константин Кучаев (обоим 24 года). Особняком в команде лейтенантов смотрится Игорь Акинфеев — феномен. 36 лет, 6 августа сыграл 818 матч в профессиональной карьере. Для российских игроков — это недостижимый уровень.

В первых турах ЦСКА взял 3 очка с «Уралом», разгромил «Сочи» 3:0, сыграл с «Нижним Новгородом» дома 2:2, покуражился с новичком РПЛ «Факелом» 4:1. 10 очков в стартовых 4 турах, и оставшиеся в живых московские спортивные журналисты зашуршали: вот он, конкурент петербургскому гегемону.



В предыдущем туре «Зенит» поделил очки с «Ахматом» в Грозном. Результат — не катастрофа, немногие претенденты на медали выигрывают в столице Чеченской Республики. В сухом остатке после ничьей остались кадровые потери: бразильский полузащитник Клаудиньо получил повреждение мышцы бедра и выпал на 4–6 недель. Молодой вратарь «Зенита» Данила Одоевский, на которого, судя по всему, делает ставку тренерский штаб Семака, получил обоснованную прямую красную карточку за бесшабашность и встречу против ЦСКА пропускал.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржцы вышли на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Родригао, Деян Ловрен (капитан команды), Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев

Первый тайм остался за хозяевами. На 5 минуте после подачи Сантоса со штрафного опасно головой бил Ловрен. На 25 минуте ярко пробил Сергеев. Акинфеев потащил в ближнем углу, сложившись под 30 градусов.



На 43 минуте опять стандарт у гостевых ворот: на этот раз с левой ноги в ворота мяч закручивал Малком. Акинфеев опять был хорош. Уже через 45 секунд вратарь ЦСКА снова сложился и вытащил мёртвый мяч в ближнем углу после удара Мостового.



Прошла минута и изящную закидушку за спину центральным защитникам головой переводил в ворота Бакаев. Акинфеев в очередной раз был на месте.

Курочка по зернышку клюёт, а команда Семака забивает с десятой попытки. Очередной длительный розыгрыш вывел Малкома на ударную позицию и бразилец закрутил с левой. Акинфеев достал мяч, но снаряд пробил перчатки.

На табло Газпром Арены в этот момент горели цифры 45+1. Получился классический гол в раздевалку.

В перерыве Вираж специальным баннером почтил память подводной лодки «Курск», утонувшей 12 августа 2000 года.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Начало второго тайма осталось за петербуржцами, но на 60 минуте арбитр матча Павел Кукуян назначал пенальти в ворота Кержакова.

К мячу подошёл Фёдор Чалов, на радиусе штрафной вспыхнула легкая потасовка, судье пришлось вмешаться и раздать желтых карточек.

Чалов был точен и сравнял счёт в матче. «Зенит» сразу же побежал отыгрываться.

На 66 минуте Семак произвёл первые замены. Сергеева заменил Матео Кассьера, Арсен Адамов вышел на поле вместо Сутормина, Данил Круговой — вместо Бакаева. Сантос сместился в опорную зону; Круговой занял место на левом фланге обороны. За этим тренерским решением наблюдали 51174 болельщика — очень серьезная цифра для нынешней РПЛ, переживающей откровенный кризис посещаемости имени Fan ID.



На 77 минуте вместо Мостового вышел Густаво Мантуан, ещё один бразильский новичок этого лета.

На 79 минуте через зону Адамова — второй раз за 2 минуты — прошла проникающая передача. Первый удар Карраскаля Кержаков отбил. Со второго, который наносил Ермаков, все-таки пропустил. В этот раз Кукуян после консультации с коллегами, отвечающими за систему VAR, гол отменил: положение вне игры.

На 85 минуте «Зенит» выдал настоящую бразильскую Джогу Бониту. Сперва Мантуан протолкнул мяч на Малкома, открылся, подхватил передачу пяткой (!) и пробил хлестко с правой ноги — опять сквозь перчатки Акинфеева. 2:1. Патрон «Зенита» Алексей Миллер зааплодировал в ложе для самых важных гостей.

На последние несколько минут вместо Малкома, признанного в итоге игроком матча, на поле вышел Александр Ерохин. Врать не станем: вклада в ход матча воспитанник Барнаульского футбола внести не успел.

Суровый приговор: «Зенит» не проигрывает московским командам 17 матчей подряд. Победа над ЦСКА стала шестой подряд. Федотов потерпел первое поражение на новой работе. «Зенит» поднялся на первое место в таблице РПЛ. Семак идеально сформулировал: «Хорошая победа над хорошей командой».



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

