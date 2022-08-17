РКН запросил у Wildberries информацию о возможной утечке данных клиентов

Роскомнадзор (РКН) запросил у Wildberries информацию о возможной утечке персональных данных клиентов. Об этом 17 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на РКН.
Ранее в одном из Telegram-каналов сообщили, что в открытый доступ попала полная база данных клиентов Wildberries. Туда, как отмечалось, входят номера карт, адреса электронной почты, информация о последних трёх заказах и сумма товаров.
Маркетплейс опроверг эту информацию, назвав её фейком.
«Заметили, что информация об «утечках баз данных» появляется в тот момент, когда у некоторых «изданий» наступает «кризис жанра». Расстроим их: в Wildberries не было «утечек», данные пользователей надежно защищены нашими ИТ-системами. Нам жаль, что данный телеграм-канал распространил заведомо ложные сведения», — сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, 15 августа на сайте Wildberries появилось русскоязычное название «Ягодки». В компании заявили, что это часть маркетинговой акции, не подтвердив, но и не опровергнув факт смены названия сайта на постоянной основе. На следующий день новое имя исчезло с веб-страницы.