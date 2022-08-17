    Пробки

    3/10

    usd61.42eur62.36
    Робо-пес нашелся в магазинеЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    РКН запросил у Wildberries информацию о возможной утечке данных клиентов

    1428
    2 комментария

    Роскомнадзор (РКН) запросил у Wildberries информацию о возможной утечке персональных данных клиентов. Об этом 17 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на РКН.

    Ранее в одном из Telegram-каналов сообщили, что в открытый доступ попала полная база данных клиентов Wildberries. Туда, как отмечалось, входят номера карт, адреса электронной почты, информация о последних трёх заказах и сумма товаров.

    Маркетплейс опроверг эту информацию, назвав её фейком.

    «Заметили, что информация об «утечках баз данных» появляется в тот момент, когда у некоторых «изданий» наступает «кризис жанра». Расстроим их: в Wildberries не было «утечек», данные пользователей надежно защищены нашими ИТ-системами. Нам жаль, что данный телеграм-канал распространил заведомо ложные сведения», — сообщили в пресс-службе компании.

    Напомним, 15 августа на сайте Wildberries появилось русскоязычное название «Ягодки». В компании заявили, что это часть маркетинговой акции, не подтвердив, но и не опровергнув факт смены названия сайта на постоянной основе. На следующий день новое имя исчезло с веб-страницы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Komarinsk201917 Авг 2022 в 13:13
    Клиенты вайлдберриз писали неоднократно, что снимают деньги с давно отвязанных карт, что само по себе намекает...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close