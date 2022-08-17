Российские алмазы хотят признать «кровавыми»: новости вокруг спецоперации за 17 августа

В российском Минфине попытки Запада отнести российские алмазы к «кровавым» считают «политической демагогией» Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 17 августа.

На логотипе бывшего Starbucks теперь девушка в кокошнике

Флагманский Starbucks на Новом Арбате сменил вывеску и название. Как сообщает РИА Новости, теперь кофейня называется Stars Сoffee, а на логотипе, стилистика которого осталась прежней, вместо русалки девушка в кокошнике. Кофейня теперь принадлежит Тимати, который выкупил активы Starbucks. Открыться она должна 18 августа.

Генсек ООН приехал во Львов Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов. Планируется, что 18 августа Гутерриш примет участие в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

Российские алмазы хотят признать «кровавыми» Издание The New York Times со ссылкой на письмо представителя Госдепартамента США в адрес председателя Кимберлийского процесса, занимающегося вопросом «конфликтных алмазов», сообщает, что США, страны ЕС, Украина, Канада и другие государства призывают присвоить российским алмазам статус «конфликтных» или, в другой формулировке, «кровавых». Схема сертификации, предназначенная для искоренения торговли так называемыми «кровавыми алмазами», была создана после гражданских войн в Анголе, Сьерра-Леоне и Либерии. Согласно этой схеме, «кровавыми» считаются камни, которые добыты на территориях, где ведутся военные действия, для финансирования повстанческих движений, стремящихся подорвать законные правительства.

Как сообщает РБК, этот вопрос поднимался в июне и решение, которое должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем. В российском Минфине попытки Запада отнести российские алмазы к «кровавым» назвали «политической демагогией». Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса под 4,5% и 3% соответственно. Эта программа была анонсирована в начале августа во время оперативного совещания главы кабмина с вице-премьерами. Министр экономического развития Максим Решетников тогда подчеркнул, что инвестиционные кредиты с приемлемой кредитной ставкой нужны для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения.

Согласно сообщению на сайте правительства, кредитные средства можно будет направить на закупку оборудования, капремонт производственных помещений или запуск новых производств. Льготная программа будет действовать 3 года, кредит можно взять на 10 лет.