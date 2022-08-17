«Аэрофлот» запустил специальный тариф для пенсионеров на перелёты по России

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских рейсах из Петербурга, Москвы и Красноярска и в обратном направлении.



Как сообщает 17 августа перевозчик, пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета доступен для покупки начиная с этого дня. Купить билет по пенсионному тарифу смогут граждане РФ, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Совершить перелёт необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года.