«Аэрофлот» запустил специальный тариф для пенсионеров на перелёты по России

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских рейсах из Петербурга, Москвы и Красноярска и в обратном направлении.
Как сообщает 17 августа перевозчик, пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета доступен для покупки начиная с этого дня. Купить билет по пенсионному тарифу смогут граждане РФ, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Совершить перелёт необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года.
Кроме этого, дополнительная 25-процентная скидка на билет предусмотрена также для детей от 2 до 12 лет, путешествующих вместе с пассажиром-пенсионером. Тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа.
Напомним, ранее «Аэрофлот» придумал специальный тариф для молодёжи. С конца июня он действует также на прямых перелётах из Москвы, Петербурга и Красноярска во все города России.