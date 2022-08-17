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    «Аэрофлот» запустил специальный тариф для пенсионеров на перелёты по России

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    4 комментария

    Авиакомпания «Аэрофлот» запустила специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских рейсах из Петербурга, Москвы и Красноярска и в обратном направлении.

    Как сообщает 17 августа перевозчик, пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета доступен для покупки начиная с этого дня. Купить билет по пенсионному тарифу смогут граждане РФ, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Совершить перелёт необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года.

    Кроме этого, дополнительная 25-процентная скидка на билет предусмотрена также для детей от 2 до 12 лет, путешествующих вместе с пассажиром-пенсионером. Тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа.

    Напомним, ранее «Аэрофлот» придумал специальный тариф для молодёжи. С конца июня он действует также на прямых перелётах из Москвы, Петербурга и Красноярска во все города России.

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    Комментарии 4

    DEMOMON17 Авг 2022 в 11:41
    Так какая в итоге скидка, чёт я не понял.
    +0−0
    27458068817 Авг 2022 в 11:27
    для "самоваров" еще надо спецтариф сделать. будет пользоваться всё возрастающим спросом
    +0−2
    ПАТИОТ17 Авг 2022 в 11:26
    опасно стало летать самолетами эрофлота. для ремонта технически неисправных самолетов используются запчасти с технически исправных самолетов, но по известной причине не эксплуатирующихся и превращающиеся также в технически неисправные. а летать россскими суперджетами вообще опасно, они вообще неремонтопригодны
    +0−1
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