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    «Аэрофлот» придумал тариф для молодежи, билет в Петербург обойдется дешевле поезда

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    3 комментария

    Специальный тариф для молодежи действует на рейсах «Аэрофлота» и «России». Добраться из Москвы в Петербург можно за полторы тысячи рублей.

    О новом тарифе 24 июня сообщает пресс-служба авиакомпании. Он действует на прямых перелетах из Москвы, Петербурга и Красноярска во все города России. «Например, стоимость перелёта в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит всего 1 500 рублей, из Москвы в Екатеринбург — 3 500 рублей, из Москвы в Сочи — 5 500 рублей», — обозначают цены перевозчик.

    Из правил только возраст, от 12 до 23 лет. Багаж включен в стоимость. Отмечается, что в пиковые сезоны акция может не действовать. Воспользоваться билетом необходимо до конца 2022 года.

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    Комментарии (3)

    hedgehog_
    надо им придумать стоячие места без багажа. доходность поднимать
    Денеб
    Давай обнимемся у трапа
    Мы не увидимся уже....

    (С)
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