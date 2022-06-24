«Аэрофлот» придумал тариф для молодежи, билет в Петербург обойдется дешевле поезда

Специальный тариф для молодежи действует на рейсах «Аэрофлота» и «России». Добраться из Москвы в Петербург можно за полторы тысячи рублей.

О новом тарифе 24 июня сообщает пресс-служба авиакомпании. Он действует на прямых перелетах из Москвы, Петербурга и Красноярска во все города России. «Например, стоимость перелёта в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит всего 1 500 рублей, из Москвы в Екатеринбург — 3 500 рублей, из Москвы в Сочи — 5 500 рублей», — обозначают цены перевозчик.