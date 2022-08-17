Группа Anacondaz перенесла все запланированные на 2022 год концерты в России

Группа Anacondaz заявила о переносе всех шоу, которые должны были состояться в России в 2022 году. Об этом сообщили на официальных страницах музыкантов в соцсетях.



Как объяснила группа, решение связано с давлением на концертные площадки и организаторов концертов. Билеты на мероприятия остаются действительными, менять их не нужно.

Anacondaz также сообщили, что будут судиться с властями из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми. Представлять интересы музыкантов будет правозащитная группа «Агора».