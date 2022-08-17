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    Группа Anacondaz перенесла все запланированные на 2022 год концерты в России

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    2 комментария

    Группа Anacondaz заявила о переносе всех шоу, которые должны были состояться в России в 2022 году. Об этом сообщили на официальных страницах музыкантов в соцсетях.

    Как объяснила группа, решение связано с давлением на концертные площадки и организаторов концертов. Билеты на мероприятия остаются действительными, менять их не нужно.

    Anacondaz также сообщили, что будут судиться с властями из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми. Представлять интересы музыкантов будет правозащитная группа «Агора».

    Ранее «Фонтанка» публиковала список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Документ, по нашим сведениям, распространяется среди промоутеров. В перечне «запрещённых» исполнителей оказались и Anacondaz.

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    Комментарии 2

    Piter Russo17 Авг 2022 в 11:43
    А она качественная у них?
    +0−0
    SU LUX INN17 Авг 2022 в 10:58
    какой же Позор! оставляют население без Качественной музыки!
    +1−0
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