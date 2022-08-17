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    Встал на путь силы. Полиция нашла того, кто на глазах у школьника похитил мамины полмиллиона на Васильевском

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    4 комментария

    Несколько часов потребовалось полиции, чтобы найти подозреваемого в разбойном налёте на Васильевском острове в Петербурге, совершённом на глазах у школьника. Чужое мужчину манит не впервые, но раньше он предпочитал силе изобретательность.

    Бородатый брюнет не разминулся с оперативниками уголовного розыска на улице Марата, 33, в понедельник около половины одиннадцатого часа вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа. Под описание разбойника, данное оставшейся без денег женщиной, подошёл 29-летний житель Ростовской области. В Петербурге он устроился в хостеле, в двух шагах от которого и был задержан.

    По версии полиции, несколькими часами ранее мужчина воспользовался тем, что 13-летний восьмиклассник остался без матери в припаркованном на улице Нахимова «Фольксвагене Пассате», запугал мальчика ножом и похитил из бардачка 575 тысяч рублей.

    В прошлом гость с юга действовал мягче. В его биографии покушение на кражу, которое обошлось без приговора благодаря примирению с потерпевшим, и подозрение в мелком мошенничестве: по версии следствия, в апреле мужчина обманом получил чужие 100 тысяч. Весной его свободу ограничили подпиской, но напутствие о надлежащем поведении фигурант, судя по всему, прослушал.

    Мужчина задержан на двое суток теперь уже по делу о разбое, его определили в изолятор временного содержания.

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    Комментарии 4

    мухомор17 Авг 2022 в 11:34
    Нам очень нужен закон трёх ошибок.
    +0−0
    sensata17 Авг 2022 в 11:14
    а многие сомневались
    +1−0
    Ankor17 Авг 2022 в 10:38
    Разбой
    +0−0
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