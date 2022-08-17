Встал на путь силы. Полиция нашла того, кто на глазах у школьника похитил мамины полмиллиона на Васильевском

Несколько часов потребовалось полиции, чтобы найти подозреваемого в разбойном налёте на Васильевском острове в Петербурге, совершённом на глазах у школьника. Чужое мужчину манит не впервые, но раньше он предпочитал силе изобретательность.
Бородатый брюнет не разминулся с оперативниками уголовного розыска на улице Марата, 33, в понедельник около половины одиннадцатого часа вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа. Под описание разбойника, данное оставшейся без денег женщиной, подошёл 29-летний житель Ростовской области. В Петербурге он устроился в хостеле, в двух шагах от которого и был задержан.
По версии полиции, несколькими часами ранее мужчина воспользовался тем, что 13-летний восьмиклассник остался без матери в припаркованном на улице Нахимова «Фольксвагене Пассате», запугал мальчика ножом и похитил из бардачка 575 тысяч рублей.
В прошлом гость с юга действовал мягче. В его биографии покушение на кражу, которое обошлось без приговора благодаря примирению с потерпевшим, и подозрение в мелком мошенничестве: по версии следствия, в апреле мужчина обманом получил чужие 100 тысяч. Весной его свободу ограничили подпиской, но напутствие о надлежащем поведении фигурант, судя по всему, прослушал.
Мужчина задержан на двое суток теперь уже по делу о разбое, его определили в изолятор временного содержания.