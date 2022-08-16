Петербурженка оставила в машине полмиллиона и ребёнка. Налётчик в total black воспользовался моментом

Полиция ищет мужчину, запугавшего ножом школьника и похитившего более полумиллиона рублей на Васильевском острове в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 августа.



Восьмиклассник стал жертвой разбойного нападения на улице Нахимова, 5, накануне около половины пятого вечера. По предварительным данным, 13-летний школьник оставался в салоне припаркованного «Фольксвагена Пассат», когда место матери занял незнакомый бородач.

