Петербурженка оставила в машине полмиллиона и ребёнка. Налётчик в total black воспользовался моментом

Полиция ищет мужчину, запугавшего ножом школьника и похитившего более полумиллиона рублей на Васильевском острове в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 августа.
Восьмиклассник стал жертвой разбойного нападения на улице Нахимова, 5, накануне около половины пятого вечера. По предварительным данным, 13-летний школьник оставался в салоне припаркованного «Фольксвагена Пассат», когда место матери занял незнакомый бородач.
Продемонстрировав нож, мужчина запустил руку в бардачок, откуда достал 575 тысяч рублей. Мальчик благоразумно не стал вмешиваться, и преступник исчез с деньгами.
Вернувшаяся мать вызвала полицию. Полицейским налётчика описали как короткостриженого брюнета не старше 30 лет на вид. Он был в чёрном от футболки до туфель, сумка также была чёрного цвета, по виду — дамская. Особенно запомнились чёрные глаза. Ориентировки разосланы по отделам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.