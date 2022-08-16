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    Петербурженка оставила в машине полмиллиона и ребёнка. Налётчик в total black воспользовался моментом

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    5 комментариев

    Полиция ищет мужчину, запугавшего ножом школьника и похитившего более полумиллиона рублей на Васильевском острове в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 августа.

    Восьмиклассник стал жертвой разбойного нападения на улице Нахимова, 5, накануне около половины пятого вечера. По предварительным данным, 13-летний школьник оставался в салоне припаркованного «Фольксвагена Пассат», когда место матери занял незнакомый бородач.

    Продемонстрировав нож, мужчина запустил руку в бардачок, откуда достал 575 тысяч рублей. Мальчик благоразумно не стал вмешиваться, и преступник исчез с деньгами.

    Вернувшаяся мать вызвала полицию. Полицейским налётчика описали как короткостриженого брюнета не старше 30 лет на вид. Он был в чёрном от футболки до туфель, сумка также была чёрного цвета, по виду — дамская. Особенно запомнились чёрные глаза. Ориентировки разосланы по отделам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 5

    KJB16 Авг 2022 в 10:47
    "Особенно запомнились черные глаза" (с) 🤣🤧
    А как так запросто "бородач" запрыгнул в машинку и ручонку в бардачок?? Типа в бардачках обычно у всех по 500 тр лежит 🧐
    +0−0
    Local16 Авг 2022 в 10:12
    "Ах, эти чёрные глаза... " (С)
    +1−0
    vic_5e4cd1938d1a816 Авг 2022 в 09:41
    Интересно, у пострадавших людей и в квартире двери не запирают?
    +0−1
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