    Пробки

    1/10

    usd61.42eur62.36
    Повестки-то настоящиеСнова взрывы в КрымуЗа что аннулируют визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Пока другие уходят. В Горелово заходит японский производитель оборудования для тяжелой промышленности

    1821
    4 комментария

    Предприятие японской компании появится в скором времени в Горелово Ломоносовского района Ленобласти. Вместе с производственными и административными помещениями в здании разместятся учебные классы. Об этом сообщили в региональном правительстве 16 августа.

    По информации чиновников, Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания японского предприятия SMC Pneumatics в Горелово. На 14,9 тысячах квадратных метров разместятся головной офис, склады, учебный центр и производство, на котором будут изготавливать сложные изделия. SMC Pneumatics специализируется на производстве оборудования для тяжелой промышленности.

    Компания SMC начала свою деятельность в 1959 году в Токио. Сегодня японская компания производит оборудование для промышленной автоматизации в различных отраслях: черной и цветной металлургии, нефтехимии, автомобилестроении, целлюлозно-бумажной, пищевой, фармацевтической и горнодобывающей промышленности. В России SMC начала активную работу в 1996 году. На сегодняшний день представительства компании расположены в 33 крупнейших промышленных центрах России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    26586993717 Авг 2022 в 00:18
    Как то совсем не верится в такое чудо. И есть на то веские причины.
    +0−0
    dragvs17 Авг 2022 в 00:05
    "Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию" - только не написано нужно ли оно японцам. Запросить могли еще до февральской трагедии, чиновники легко могли этим полгода заниматься.
    +2−1
    hal900016 Авг 2022 в 23:37
    Ну хоть япошки..ито хорошо..ато китай иран..ужас какой то..лучше конеЧно амеров бы пригласить..у них подход к делу грамотный..работать у них человеком себя чувствуешь..у япошек своебразный подход к делу..не все выдержат..хотя конечный продукт всегда высшего класса..даже самый простой..
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close