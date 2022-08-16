Пока другие уходят. В Горелово заходит японский производитель оборудования для тяжелой промышленности

Предприятие японской компании появится в скором времени в Горелово Ломоносовского района Ленобласти. Вместе с производственными и административными помещениями в здании разместятся учебные классы. Об этом сообщили в региональном правительстве 16 августа.



По информации чиновников, Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания японского предприятия SMC Pneumatics в Горелово. На 14,9 тысячах квадратных метров разместятся головной офис, склады, учебный центр и производство, на котором будут изготавливать сложные изделия. SMC Pneumatics специализируется на производстве оборудования для тяжелой промышленности.