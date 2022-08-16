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    Совладелец Soho Rooms покончил собой, выпустив в парк собаку с предсмертной запиской

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    6 комментариев

    Совладелец культового столичного клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт покончил собой в Вашингтоне. Об этом 16 августа сообщила в своем Telegram-канале журналистка Юния Пугачева.

    «Дэн Рапопорт покончил жизнь самоубийством в Вашингтоне. Совладелец культового клуба Soho Rooms в Москве, один из первых экспатов, приехавших в Россию во время бума приватизации и заработавших состояние на фондовом рынке, перед тем как свести счёты с жизнью выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Ему было 52 года», – написала Пугачева.

    По словам журналистки, Рапопорт встретился ей в мае этого года в одном из лондонских баров. Он был окружен молодыми девушками.

    Бизнесмен уехал из России в 2012 году и поселился в Вашингтоне с женой-моделью, а также с двумя детьми. После развода его дом купила Иванка Трамп. Рапопорт пытался повторить инвестиционный успех на Украине, женился на киевском докторе-вирусологе, эвакуировал семью и собаку из страны, но счастья не сложилось. Пугачева отметила, что, по слухам, жена от Рапопорта ушла.

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    Комментарии 6

    chip116 Авг 2022 в 22:10
    В клубе не бывал, но фамилия известная!
    +0−0
    kirillony16 Авг 2022 в 22:08
    Про Максима было уже, не?
    +0−0
    академикдон16 Авг 2022 в 21:57
    Это очень важное для всех нас событие. Но почему не сказано, какой породы был пёс и каким, в подробностях, был способ самоубийства. Переживаю. Очень.
    +2−0
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