Зонтик и рыба. В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от перегрева в жару

Аномально жаркая погода, установившаяся в Петербурга во вторник, требует особого внимания к состоянию организма. В городском управлении Роспотребнадзора 16 августа напомнили о ряде мер, которые помогут избежать перегрева.

Тем, кто любит долго гулять, посоветовали переместиться в проветриваемые помещения — открыть форточки, окна или включить вентиляторы. При выходе на улицу горожанам рекомендуют надевать лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, а также летний головной убор. Не лишними окажутся солнцезащитные очки и зонтики.

На калорийные блюда лучше не налегать — потребность в энергии в жаркую погоду снижается. Со стола стоит убрать мясо, хорошей заменой ему будут рыба или морепродукты. В самое тёплое время дня желательно и вовсе исключить приём пищи — перенести его на утро или вечер. Хотя это кажется очевидным, но всё же: пить нужно больше. Подойдут чай, минеральная вода, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов и витаминизированные напитки. Чем меньше сахара, тем лучше. «Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — уточнили в ведомстве.