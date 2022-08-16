Зонтик и рыба. В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от перегрева в жару

Аномально жаркая погода, установившаяся в Петербурга во вторник, требует особого внимания к состоянию организма. В городском управлении Роспотребнадзора 16 августа напомнили о ряде мер, которые помогут избежать перегрева.
Тем, кто любит долго гулять, посоветовали переместиться в проветриваемые помещения — открыть форточки, окна или включить вентиляторы.
При выходе на улицу горожанам рекомендуют надевать лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, а также летний головной убор. Не лишними окажутся солнцезащитные очки и зонтики.
На калорийные блюда лучше не налегать — потребность в энергии в жаркую погоду снижается. Со стола стоит убрать мясо, хорошей заменой ему будут рыба или морепродукты. В самое тёплое время дня желательно и вовсе исключить приём пищи — перенести его на утро или вечер.
Хотя это кажется очевидным, но всё же: пить нужно больше. Подойдут чай, минеральная вода, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов и витаминизированные напитки. Чем меньше сахара, тем лучше.
«Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — уточнили в ведомстве.
В течение дня рекомендуется принять прохладный душ: он поможет остудиться. Поездки на транспорте стоит ограничить или перенести на то время, когда жара спадёт.
Если охладиться захотелось на природе, делать это стоит только в местах, отведённых и оборудованных для этих целей.
«Фонтанка» писала, что в большинстве районов Ленинградской области и в Петербурге с 16 по 20 августа ожидается очень жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более.