Петербуржцы обрывают телефон, пытаясь вызвать врача

Число вызовов врача на дом в Петербурге быстро увеличивается, в понедельник был поставлен рекорд за последнее время, заявил директор автоматической телефонной станции Смольного Андрей Захаров.



«Значительно увеличилось количество вызовов врача на дом. В пиковый день — в понедельник — зафиксировано 27 тысяч вызовов. И идет еженедельный рост на 25–30%», — рассказал Захаров 16 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».



По его словам, растет и число желающих записаться на вакцинацию. Если в июне на вакцинацию записались всего 10 тысяч жителей Петербурга, то в июле поступило уже 20 тысяч заявок. А в августе, по состоянию на середину месяца, уже 22 тысячи обращений.

