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    Петербуржцы обрывают телефон, пытаясь вызвать врача

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    7 комментариев

    Число вызовов врача на дом в Петербурге быстро увеличивается, в понедельник был поставлен рекорд за последнее время, заявил директор автоматической телефонной станции Смольного Андрей Захаров.

    «Значительно увеличилось количество вызовов врача на дом. В пиковый день — в понедельник — зафиксировано 27 тысяч вызовов. И идет еженедельный рост на 25–30%», — рассказал Захаров 16 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».

    По его словам, растет и число желающих записаться на вакцинацию. Если в июне на вакцинацию записались всего 10 тысяч жителей Петербурга, то в июле поступило уже 20 тысяч заявок. А в августе, по состоянию на середину месяца, уже 22 тысячи обращений.

    В Смольном добавили, что в Петербурге достаточно вакцин для всех желающих: недавно пришла партия на более чем 60 тысяч доз, а в Минздрав направлен запрос на еще 100 тысяч.

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    Комментарии 7

    ProstoZloy16 Авг 2022 в 22:08
    "Значительно увеличилось количество вызовов врача на дом...растет и число желающих записаться на вакцинацию"
    Вопрос: что причина, а что - следствие?
    +0−0
    академикдон16 Авг 2022 в 21:53
    Надо же, оказывается люди иногда болеют и еще чихают.
    +1−0
    миру-мир!16 Авг 2022 в 21:48
    фейкньюс однако.
    +1−0
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