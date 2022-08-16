Не 88, а 100. Комздрав опроверг данные Смольного по свободным «ковидным» койкам

Новость про 88 свободных коек в Петербурге, которую «Фонтанка» написала по отчету Смольного, не подтверждается. Об этом заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Мотовилов.



По его словам, мест значительно больше — свыше 100.



«Не подтверждаем такие слова. На сегодняшний день мы проанализировали ситуацию — более 100 коек, действительно, свободных. Мало того, буквально с четверга начинает прием еще один стационар. Это больница Святителя Луки», — рассказал Мотовилов в эфире канала «Санкт-Петербург» 16 августа.

