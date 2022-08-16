Ваш заказ задерживается. На набережной Фонтанки байкер врезался в курьера-велосипедиста на велодорожке

Неординарная авария произошла 15 августа на набережной реки Фонтанки в районе Горсткина моста. Запись с видеорегистратора опубликовал подписчик паблика «ДТП и ЧП».



На кадрах видно, как байкер, лихо лавируя между попутными автомобилями, выезжает на велодорожку, где сбивает курьера на велосипеде.



Невнимательные комментаторы, разумеется, возмутились такой наглости. Однако при более детальном просмотре выяснилось, что велосипедист пересек улицу, плюя на все правила дорожного движения, и стал неожиданностью для владельца мотоцикла. Вероятно, последний хотел избежать столкновения и уходил от него как мог. Этим, скорее всего, и объясняется то, что после ДТП оба участника поднялись на ноги.

