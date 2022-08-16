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    Ваш заказ задерживается. На набережной Фонтанки байкер врезался в курьера-велосипедиста на велодорожке

    1987
    5 комментариев

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Неординарная авария произошла 15 августа на набережной реки Фонтанки в районе Горсткина моста. Запись с видеорегистратора опубликовал подписчик паблика «ДТП и ЧП».

    На кадрах видно, как байкер, лихо лавируя между попутными автомобилями, выезжает на велодорожку, где сбивает курьера на велосипеде.

    Невнимательные комментаторы, разумеется, возмутились такой наглости. Однако при более детальном просмотре выяснилось, что велосипедист пересек улицу, плюя на все правила дорожного движения, и стал неожиданностью для владельца мотоцикла. Вероятно, последний хотел избежать столкновения и уходил от него как мог. Этим, скорее всего, и объясняется то, что после ДТП оба участника поднялись на ноги.

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    Комментарии 5

    Slava_Rossii216 Авг 2022 в 22:02
    Типичный пример опасного вождения. Не увидел я и заранее поданных водителем мотоцикла сигналов перестроения.
    +0−0
    Alex00016 Авг 2022 в 21:00
    Красиво нашли друг друга, чего.
    +0−0
    Ref16 Авг 2022 в 20:05
    На велодорожку он зарулил уходя от велосипедиста, который выехал поперек дороги. Тот случай когда " надо было бить" не меняя полосы движения с торможением.
    +5−1
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