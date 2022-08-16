Великобритания просит пропустить самолет-разведчик над Россией. В Минобороны РФ грозят последствиями

Великобритания подала заявку на перелет своего самолета-разведчика RC-135 над Россией. Москва считает это провокацией, заявили 16 августа в Минобороны РФ.
«Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что Воздушно-космическим силам поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства страны. А все возможные последствия от этой «преднамеренной провокации» будут лежать на Лондоне.
Накануне британский RC-135 ВВС Великобритании засекли в небе над акваторией Баренцева моря. Он направлялся в сторону территории России. В районе мыса Святой Нос граница была нарушена, однако поднятый в воздух МиГ-31бм вытеснил самолет-разведчик за пределы РФ.