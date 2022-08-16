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    Великобритания просит пропустить самолет-разведчик над Россией. В Минобороны РФ грозят последствиями

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    25 комментариев

    Великобритания подала заявку на перелет своего самолета-разведчика RC-135 над Россией. Москва считает это провокацией, заявили 16 августа в Минобороны РФ.

    «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — сообщили в ведомстве.

    Там добавили, что Воздушно-космическим силам поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства страны. А все возможные последствия от этой «преднамеренной провокации» будут лежать на Лондоне.

    Накануне британский RC-135 ВВС Великобритании засекли в небе над акваторией Баренцева моря. Он направлялся в сторону территории России. В районе мыса Святой Нос граница была нарушена, однако поднятый в воздух МиГ-31бм вытеснил самолет-разведчик за пределы РФ.

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    Комментарии 25

    Piter Russo16 Авг 2022 в 19:27
    Снимите санкции на полеты гражанских самолётов РФ на ваши острова. И мы подумаем.
    +0−0
    Ref16 Авг 2022 в 18:43
    Я не понимаю всей этой шумихи. Заявку дали, в пролете отказано. Фсё...
    +1−0
    AlBerkut16 Авг 2022 в 18:17
    Хм...
    То есть граница нарушена, нарушитель ушёл безнаказанно, так?
    То есть всё, на что способны нынешние так сказать власти это желеобразно трястись, так?
    То есть даже заклятого друга нож-в-спину закоплеить ниасилили, но зато как языками молоть так ух, какие грозные.....
    +5−1
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