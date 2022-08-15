Минобороны рассказало о британском самолете-разведчике у границ и поднятом истребителе

«Неизвестная воздушная цель» была обнаружена 15 августа над акваторией Баренцева моря. Направлялась она в сторону границы России. Об этом заявляет Министерство обороны РФ.



По данным ведомства, идентифицировать нарушителя удалось при помощи отечественного истребителя. Поднятый в воздух МиГ-31бм опознал самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании.

В Минобороны заявляют, что в районе мыса Святой Нос граница России была нарушена, но ненадолго. «Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории», — добавляют в ведомстве.