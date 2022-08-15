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    Минобороны рассказало о британском самолете-разведчике у границ и поднятом истребителе

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    5 комментариев

    «Неизвестная воздушная цель» была обнаружена 15 августа над акваторией Баренцева моря. Направлялась она в сторону границы России. Об этом заявляет Министерство обороны РФ.

    По данным ведомства, идентифицировать нарушителя удалось при помощи отечественного истребителя. Поднятый в воздух МиГ-31бм опознал самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании.

    В Минобороны заявляют, что в районе мыса Святой Нос граница России была нарушена, но ненадолго. «Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории», — добавляют в ведомстве.

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    Комментарии 5

    altnec15 Авг 2022 в 23:22
    Свидетельство тому - след в небе.
    +0−0
    vitis15 Авг 2022 в 22:02
    А почему нарушителя не сбили? Другим было бы неповадно.
    +0−2
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