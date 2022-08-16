В Омске полковника осудили по делу об обрушении казармы, где погибли 24 десантника

В Кировском районном суде Омска вынесли приговор фигурантам дела об обрушении казармы в поселке Светлом, сообщает издание NGS55.ru.Трагедия произошла в 2015 году — тогда под руинами оказались 42 молодых десантника, из них погибли 24.



Подсудимым вменяли по несколько уголовных статей — «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ), «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и другие.

