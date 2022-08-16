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    В Омске полковника осудили по делу об обрушении казармы, где погибли 24 десантника

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    5 комментариев

    В Кировском районном суде Омска вынесли приговор фигурантам дела об обрушении казармы в поселке Светлом, сообщает издание NGS55.ru.Трагедия произошла в 2015 году — тогда под руинами оказались 42 молодых десантника, из них погибли 24.

    Подсудимым вменяли по несколько уголовных статей — «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ), «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и другие.

    Приговоры озвучили 10 участникам дела:

    • Бывший заместитель командира войсковой части по тылу — начальник тыла, полковник Владислав Пархоменко получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 6 млн рублей. Также его лишили воинского звания;
    • Экс-руководитель проекта «РемЭксСтрой» Дмитрий Баязов получил 7 лет колонии общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей. Директора предприятия Александра Дорофеева приговорили к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей;
    • Бывший заместитель регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александра Савустьянова к 5 годам условно и штрафу 150 тысяч рублей;
    • Старшего инженера-инспектора инспекции технического надзора Центрального военного округа к 5 годам колонии, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

    Также Омский гарнизонный суд приговорил бывших четырех сотрудников Спецстроя России и его подразделений. Они получили от 5 до 8 лет колонии общего режима. Кроме того, в отношении полковника Олега Пономарева прекратили уголовное дело. Причина — истечение срока давности.

    Дело об обрушении казармы в поселке Светлом заняло пять лет. Еще несколько лет занимал судебный процесс.

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    Комментарии 5

    Slava_Rossii216 Авг 2022 в 17:44
    10 лет за смерть 24 молодых ребят - это просто насмешка над правосудием.
    Остальные вообще отделались лёгким испугом.
    +5−0
    Добрый кот16 Авг 2022 в 17:41
    А в Томске почему не осудили?
    +3−0
    своих не бросаем16 Авг 2022 в 17:40
    короче все на свободе
    +3−0
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