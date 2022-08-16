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    COVID-19

    Жена Байдена заразилась COVID-19. Сам он уже здоров

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    3 комментария

    Первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на COVID-19. Об этом 16 августа пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

    Супруга президента дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, поэтому испытывает лишь умеренные симптомы. В течение как минимум пяти дней она будет находиться на изоляции, сейчас она пребывает в частной резиденции в штате Южная Каролина.

    Лечить Джилл Байден будут препаратом Paxlovid, его принимал и Джо Байден.

    Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президент США во вторник сдал отрицательный тест на COVID-19. О том, что он заразился коронавирусом, стало известно 21 июля, он перенес заболевание в легкой форме.

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    Комментарии 3

    Pilat16 Авг 2022 в 19:13
    Она...эстонка?
    +0−1
    07A16 Авг 2022 в 17:30
    В душе с дочками и с сыновьями в наркоклинике? Спасибо, не надо такой нормы! Крепкая семья-ха-ха-ха! По одному делу проходили, не соскочишь!
    +1−2
    Иван Хмельницкий16 Авг 2022 в 17:20
    У нормальных людей всё на виду.... болеют... выздоравливают .... встречаются с детьми и внуками... И да - крепкая семья, что характерно!
    +3−0
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