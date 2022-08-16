Жена Байдена заразилась COVID-19. Сам он уже здоров

Первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на COVID-19. Об этом 16 августа пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Супруга президента дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, поэтому испытывает лишь умеренные симптомы. В течение как минимум пяти дней она будет находиться на изоляции, сейчас она пребывает в частной резиденции в штате Южная Каролина.
Лечить Джилл Байден будут препаратом Paxlovid, его принимал и Джо Байден.
Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президент США во вторник сдал отрицательный тест на COVID-19. О том, что он заразился коронавирусом, стало известно 21 июля, он перенес заболевание в легкой форме.