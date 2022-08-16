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    В Петербурге любителям перегородить помойки машинами выписали штрафов на 23 млн

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    2 комментария

    В Петербурге около двух тысяч водителей с начала года привлекли к ответственности за перегораживание подъездов к площадкам для сбора отходов. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе ГАТИ.

    Сумма штрафов превысила 23 миллиона рублей.

    «Всего с начала года специалисты Управления по мониторингу в автоматическом режиме зафиксировали 1911 подобных нарушений, по итогам вынесено 1 793 постановления в отношении физических лиц, 118 — в отношении юридических лиц», — рассказали в ведомстве.

    Оставленные у помоек машины затрудняют вывоз мусора. ГАТИ регулярно получает жалобы от Невского экологического оператора на такие случаи. Водителей просят парковаться только в предназначенных для стоянки местах и проверять, не мешает ли их машина проезду мусоровозов, пожарным или скорой помощи.

    Штрафы за парковку на подъездах к мусорным контейнерам в Петербурге ввели в прошлом году. Для граждан их размер составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 40 тысяч рублей и от 150 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

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    Комментарии 2

    lexandr_5e4ce78957e8416 Авг 2022 в 16:55
    -и проверять, не мешает ли их машина проезду мусоровозов, пожарным или скорой помощи - а помойки тут причем?
    +0−1
    ProstoZloy16 Авг 2022 в 16:55
    Если совсем перестанут перегораживать помойки, на кого же будут ссылаться за невывоз мусора? ;)
    +0−0
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