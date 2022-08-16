В Петербурге любителям перегородить помойки машинами выписали штрафов на 23 млн

В Петербурге около двух тысяч водителей с начала года привлекли к ответственности за перегораживание подъездов к площадкам для сбора отходов. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе ГАТИ.



Сумма штрафов превысила 23 миллиона рублей.



«Всего с начала года специалисты Управления по мониторингу в автоматическом режиме зафиксировали 1911 подобных нарушений, по итогам вынесено 1 793 постановления в отношении физических лиц, 118 — в отношении юридических лиц», — рассказали в ведомстве.

