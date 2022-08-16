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    «Зенит» впервые в истории провел тренировку в центре Петербурга. Показываем, как это было

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    7 комментариев

    Михаил Огнев /«Фонтанка.ру»

    Футбольный клуб «Зенит» 16 августа провёл первую открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга. За час до события в социальных сетях клуба появился Михаил Кержаков, приглашающий болельщиков прийти к 15:00 к Медному всаднику.

    На газоне вокруг памятника основателю города были расставлены большие и маленькие ворота, а также столы для текбола.

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    В течение получаса футболисты практиковались с мячом. Отдельно отметим: это была вторая тренировка за день, с утра игроки провели привычное занятие на базе клуба в Удельном парке.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В начале занятия главный тренер «Зенита» Сергей Семак провёл через кусты двух мальчишек, которые приняли участие в бразильской двухсторонке. Некоторые болельщики смогли пробить серию пенальти вратарю «Зенита» Георгию Королёву.

    «Порадовать и себя такими прекрасными видами — очень красивая картинка. Главное — без травм, а нам абсолютно не сложно поменять место проведения тренировки», — отметил Сергей Семак.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    NoName123416 Авг 2022 в 18:46
    Ага… конечно…
    И никто не знал..
    И отцепление везде
    +0−0
    Huga Birchtree16 Авг 2022 в 17:56
    сколько времени потребуется газону в центре Петербурга для восстановления?
    +1−2
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