«Зенит» впервые в истории провел тренировку в центре Петербурга. Показываем, как это было

Футбольный клуб «Зенит» 16 августа провёл первую открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга. За час до события в социальных сетях клуба появился Михаил Кержаков, приглашающий болельщиков прийти к 15:00 к Медному всаднику.



На газоне вокруг памятника основателю города были расставлены большие и маленькие ворота, а также столы для текбола.