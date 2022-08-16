«Зенит» впервые в истории провел тренировку в центре Петербурга. Показываем, как это было

Михаил Огнев /«Фонтанка.ру»
Футбольный клуб «Зенит» 16 августа провёл первую открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга. За час до события в социальных сетях клуба появился Михаил Кержаков, приглашающий болельщиков прийти к 15:00 к Медному всаднику.
На газоне вокруг памятника основателю города были расставлены большие и маленькие ворота, а также столы для текбола.
В течение получаса футболисты практиковались с мячом. Отдельно отметим: это была вторая тренировка за день, с утра игроки провели привычное занятие на базе клуба в Удельном парке.
В начале занятия главный тренер «Зенита» Сергей Семак провёл через кусты двух мальчишек, которые приняли участие в бразильской двухсторонке. Некоторые болельщики смогли пробить серию пенальти вратарю «Зенита» Георгию Королёву.
«Порадовать и себя такими прекрасными видами — очень красивая картинка. Главное — без травм, а нам абсолютно не сложно поменять место проведения тренировки», — отметил Сергей Семак.