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    ФСБ: Диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Курской области

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    32 комментария

    В Курской области подорвали шесть опор ЛЭП, через которые поступает энергия от местной АЭС. Об этом 16 августа заявили в ФСБ России, пишет РИА Новости.

    Взрывы происходили в течение трех дней. Спецслужбы считают, что всему виной украинские диверсанты.

    «Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», — заявили в ведомстве. Там добавили, что диверсия привела к нарушению технологического процесса функционирования АЭС.

    Возбуждено уголовное дело о теракте, преступников и их возможных сообщников ищут. Охрана объектов атомной энергетики усилена.

    Накануне в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. В ходе задержания «при попытке подрыва нефтепровода» были нейтрализованы двое граждан России, они оказали вооруженное сопротивление. Спецслужбы считают, что злоумышленники действовали «под контролем украинских спецслужб».

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    Комментарии 32

    Slava_Rossii216 Авг 2022 в 16:46
    В России граница вообще на замке или как?
    Почему ФСБ не может защитить государство от диверсантов?
    +0−0
    своих не бросаем16 Авг 2022 в 16:20
    когда бункер взорвут?
    +2−0
    Иван Хмельницкий16 Авг 2022 в 15:46
    Развязал - таки...... не жилось мирно.... получай ответку....
    +7−0
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