ФСБ: Диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Курской области

В Курской области подорвали шесть опор ЛЭП, через которые поступает энергия от местной АЭС. Об этом 16 августа заявили в ФСБ России, пишет РИА Новости.



Взрывы происходили в течение трех дней. Спецслужбы считают, что всему виной украинские диверсанты.

«Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», — заявили в ведомстве. Там добавили, что диверсия привела к нарушению технологического процесса функционирования АЭС.