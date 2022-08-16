ФСБ: Диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Курской области

В Курской области подорвали шесть опор ЛЭП, через которые поступает энергия от местной АЭС. Об этом 16 августа заявили в ФСБ России, пишет РИА Новости.
Взрывы происходили в течение трех дней. Спецслужбы считают, что всему виной украинские диверсанты.
«Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», — заявили в ведомстве. Там добавили, что диверсия привела к нарушению технологического процесса функционирования АЭС.
Возбуждено уголовное дело о теракте, преступников и их возможных сообщников ищут. Охрана объектов атомной энергетики усилена.
Накануне в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. В ходе задержания «при попытке подрыва нефтепровода» были нейтрализованы двое граждан России, они оказали вооруженное сопротивление. Спецслужбы считают, что злоумышленники действовали «под контролем украинских спецслужб».