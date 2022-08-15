"В Волгоградской области предотвратили теракт. ФСБ вспоминает Тесака.

В Волгоградской области предотвратили теракт на объекте нефтегазового комплекса. Об этом 15 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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В ходе задержания «при попытке подрыва нефтепровода» были нейтрализованы двое граждан России, они оказали вооруженное сопротивление, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. По данным спецслужб, оба входили в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак).
Организаторами «диверсионно-террористического акта» в ФСБ называют двоих членов «Реструкта»: россиянина, который сейчас участвует в боевых действиях на Украине, и одного гражданина Украины. Действовали они, по данным ведомства, «под контролем украинских спецслужб».
«На месте преступления силовики изъяли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами», — заявили в ФСБ.
Силовики «организовали мероприятия по пресечению преступной деятельности» вероятных организаторов и розыску их пособников в России.