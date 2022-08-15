    Пробки

    5/10

    usd60.9eur62.54
    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Волгоградской области предотвратили теракт. ФСБ вспоминает Тесака

    1852
    1 комментарий

    В Волгоградской области предотвратили теракт на объекте нефтегазового комплекса. Об этом 15 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    СМОТРИ / Telegram

    В ходе задержания «при попытке подрыва нефтепровода» были нейтрализованы двое граждан России, они оказали вооруженное сопротивление, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. По данным спецслужб, оба входили в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак).

    Организаторами «диверсионно-террористического акта» в ФСБ называют двоих членов «Реструкта»: россиянина, который сейчас участвует в боевых действиях на Украине, и одного гражданина Украины. Действовали они, по данным ведомства, «под контролем украинских спецслужб».

    «На месте преступления силовики изъяли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами», — заявили в ФСБ.

    Силовики «организовали мероприятия по пресечению преступной деятельности» вероятных организаторов и розыску их пособников в России.

    Тело Максима Марцинкевича (Тесака) было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября 2020 года. Рядом нашли две предсмертные записки, третью позднее обнаружили во рту покойного. В ней он сообщал, что убийства, в которых его обвиняют, он не совершал, а соратников оговорил. Близкие Марцинкевича уверены, что перед смертью его жестоко пытали, и требуют возбуждения уголовного дела.

    Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007 и 2014 годах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Андрей_спб15 Авг 2022 в 16:37
    "В Волгоградской области предотвратили теракт. ФСБ вспоминает Тесака.

    В Волгоградской области предотвратили теракт на объекте нефтегазового комплекса. Об этом 15 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ."

    Судя по всему еще не вспомнили.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close