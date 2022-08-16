После детонации под Джанкоем в Крыму расширили границы режима ЧС

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о введении режима ЧС на территории Джанкойского района после взрывов у села Майское. Об этом 16 августа сообщает ТАСС.
«Увеличиваются границы ЧС регионального характера, которая уже была ранее введена по ситуации в Новофёдоровке», — сказал он.
Известно, что из населённых пунктов Майское и Азовское после детонации боеприпасов эвакуировали более трёх тысяч жителей. Часть из них находятся в пунктах временного размещения, в основном в школах, а некоторые уехали к родственникам.
«Размещён 121 человек, из них более 20 детей, остальные выехали к родственникам», — сообщил Аксёнов.
По словам главы республики, ещё около 20 человек остались в подвалах жилых домов, их жизни ничего не угрожает. Пожилые люди, добавил он, не хотят эвакуироваться.
Повреждёнными оказались несколько частных домов, среди которых есть несколько сгоревших.
«Фонтанка» писала, что 16 августа около 6 часов утра на складе рядом с селом Майское Джанкойского района произошла детонация боеприпасов, начался пожар, повреждённой оказалась железная дорога. Известно о двух пострадавших из гражданских лиц. Минобороны РФ назвало произошедшее диверсией.