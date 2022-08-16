После детонации под Джанкоем в Крыму расширили границы режима ЧС

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о введении режима ЧС на территории Джанкойского района после взрывов у села Майское. Об этом 16 августа сообщает ТАСС.



«Увеличиваются границы ЧС регионального характера, которая уже была ранее введена по ситуации в Новофёдоровке», — сказал он.



Известно, что из населённых пунктов Майское и Азовское после детонации боеприпасов эвакуировали более трёх тысяч жителей. Часть из них находятся в пунктах временного размещения, в основном в школах, а некоторые уехали к родственникам.

