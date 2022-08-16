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    Один из главных судов Петербурга получил председателя с военным прошлым

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    12 комментариев

    Куйбышевский районный суд спустя почти год без председателя дождался президентского указа, а вместе с ним нового начальника. Он увлечен информационными технологиями.

    Указом президента на должность председателя Куйбышевского районного суда назначен Вадим Полывяный. 52-летний судья получил юридическое образование в военном вузе в Москве и сразу после выпуска оказался в военном суде — в этой системе Полывяный проработал до 2011 года, после чего перешел на должность председателя Красносельского районного суда Петербурга. С 2019 года работает в горсуде.

    «Специализируется на рассмотрении уголовных дел. Активно занимается внедрением в работу судов информационных технологий», — поделились в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Квалификационная коллегия рекомендовала Полывяного на должность в конце января. Суд работает без председателя (за последнее время в нем сменилось несколько врио) с сентября 2021 года — после смерти Елены Горбуновой, которая рассматривала дело «ночного губернатора» Петербурга Барсукова-Кумарина.

    Примечательно, что из Куйбышевского в арбитраж уходит и другой судья, который зачитывал Кумарину приговор, — Артем Королев был рекомендован квалификационной коллегией на должность в конце мая этого года.

    В пресс-службе отмечают, что Куйбышевский это один из самых загруженных судов города — в месяц по уголовным делам выносится до 75 итоговых актов. В его подсудности множество комитетов Смольного, Стройнадзор, налоговая, Роспотребнадзор, Главное следственное управление ГУ МВД региона. Кроме того, в Куйбышевском оказывается все то спорное и противозаконное, что происходит на «Апрашке» и Думской улице.

    Тем же указом президента на должность заместителя председателя Выборгского райсуда назначена Анна Пронина.

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    Комментарии 12

    25267490116 Авг 2022 в 15:45
    Ничего удивительного, в России даже уполномоченные по правам человека и ребёнка бывшие полицейские.
    +0−0
    фру16 Авг 2022 в 15:17
    "От забора до обеда".
    +2−0
    Otkating16 Авг 2022 в 15:05
    Офицер показывает солдатам танк:
    - Перед вами боевая машина, оснащенная по последнему слову техники. На ее борту установлен компьютер!!!

    - Товарищ, офицер, а у компьютера какая скорость?

    - Для бестолковых объясняю:

    - компьютер движется со скоростью танка!
    +2−0
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