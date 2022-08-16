Один из главных судов Петербурга получил председателя с военным прошлым

Куйбышевский районный суд спустя почти год без председателя дождался президентского указа, а вместе с ним нового начальника. Он увлечен информационными технологиями.

Указом президента на должность председателя Куйбышевского районного суда назначен Вадим Полывяный. 52-летний судья получил юридическое образование в военном вузе в Москве и сразу после выпуска оказался в военном суде — в этой системе Полывяный проработал до 2011 года, после чего перешел на должность председателя Красносельского районного суда Петербурга. С 2019 года работает в горсуде.

«Специализируется на рассмотрении уголовных дел. Активно занимается внедрением в работу судов информационных технологий», — поделились в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Квалификационная коллегия рекомендовала Полывяного на должность в конце января. Суд работает без председателя (за последнее время в нем сменилось несколько врио) с сентября 2021 года — после смерти Елены Горбуновой, которая рассматривала дело «ночного губернатора» Петербурга Барсукова-Кумарина. Примечательно, что из Куйбышевского в арбитраж уходит и другой судья, который зачитывал Кумарину приговор, — Артем Королев был рекомендован квалификационной коллегией на должность в конце мая этого года.

