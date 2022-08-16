Опасная потеря на КАД попала на видео: с грузовика слетает труба и катится по дороге

Вторник — день потеряшек. Дважды за утро 16 августа дорожное движение в Петербурге осложняли инциденты с участием грузовиков. Оба раза, к счастью, удалось избежать ДТП с другими участниками.



На внешнем кольце КАД, в районе Парнаса, из кузова грузовика, едущего в левом ряду, выпала труба и покатилась по проезжей части в правый ряд. Машин вокруг было много, но никого не задело.

