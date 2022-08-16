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    Опасная потеря на КАД попала на видео: с грузовика слетает труба и катится по дороге

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    Вторник — день потеряшек. Дважды за утро 16 августа дорожное движение в Петербурге осложняли инциденты с участием грузовиков. Оба раза, к счастью, удалось избежать ДТП с другими участниками.

    На внешнем кольце КАД, в районе Парнаса, из кузова грузовика, едущего в левом ряду, выпала труба и покатилась по проезжей части в правый ряд. Машин вокруг было много, но никого не задело.

    В другом конце города, на съезде с Волхонского шоссе на Пулково, с грузовика слетел контейнер, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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    На КАД часто встречаются «летающие объекты»: кирпичи (фото, видео), ледяные глыбы (фото, видео), туалет (фото), лопатка для перфоратора (фото), тазик (видео). В 2019 году ДТП произошло из-за выпавшей бочки. В июле 2022 года массовую аварию спровоцировал неизвестный «снаряд», пробивший колесо одной из машин.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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