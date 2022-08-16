«Ъ»: Под Симферополем заметили клубы дыма у военного аэродрома

В Симферопольском районе Крыма над военной авиабазой в поселке Гвардейское стоят клубы черного дыма. Об этом 16 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местных жителей. По словам крымчан, ранее они слышали в районе военного объекта несколько взрывов.

Источник издания передает, что на данный момент правоохранительные органы и военные ведомства проверяют версию об атаке малого беспилотника на склад боеприпасов.

Советник главы Крыма Олег Крючков попросил «не плодить слухи и версии» и дождаться официального комментария от Министерства обороны.