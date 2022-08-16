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    «Ъ»: Под Симферополем заметили клубы дыма у военного аэродрома

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    3 комментария

    В Симферопольском районе Крыма над военной авиабазой в поселке Гвардейское стоят клубы черного дыма. Об этом 16 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местных жителей. По словам крымчан, ранее они слышали в районе военного объекта несколько взрывов.

    Источник издания передает, что на данный момент правоохранительные органы и военные ведомства проверяют версию об атаке малого беспилотника на склад боеприпасов.

    Советник главы Крыма Олег Крючков попросил «не плодить слухи и версии» и дождаться официального комментария от Министерства обороны.

    Ранее 16 августа в Крыму произошла детонация боеприпасов на складе рядом с селом Майское Джанкойского района. Известно о двух пострадавших из гражданских лиц. Около 2 тысяч местных жителей эвакуировали.

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    Комментарии 3

    Torres16 Авг 2022 в 14:03
    "...Источник издания передает, что на данный момент правоохранительные органы и военные ведомства проверяют версию об атаке малого беспилотника на склад боеприпасов..."
    Хочу обратить внимание, что поселок Гвардейское находится в самом центре Крыма. Не всякий беспилотник способен долететь до "сердца Крыма" при работающей ПВО.
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