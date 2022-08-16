Будто испарились. Полиция выезжала на драку брюнетов после видео «Фонтанки»

Через полтора часа в полиции Петербурга увидели новость «Фонтанки» о драке в Красногвардейском районе.



Наряд полиции на пересечение улицы с проспектом Шаумяна выехал в половине десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 16 августа. Однако в указанном месте не нашли ни дерущихся, ни следов побоища.



Также не поступали телефонограммы из больниц о травмированных во время конфликта.



Тем не менее сотрудники полиции сняли записи с уличных камер, чтобы проверить, что именно происходило на Магнитогорской.

