Будто испарились. Полиция выезжала на драку брюнетов после видео «Фонтанки»

Через полтора часа в полиции Петербурга увидели новость «Фонтанки» о драке в Красногвардейском районе.
Наряд полиции на пересечение улицы с проспектом Шаумяна выехал в половине десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 16 августа. Однако в указанном месте не нашли ни дерущихся, ни следов побоища.
Также не поступали телефонограммы из больниц о травмированных во время конфликта.
Тем не менее сотрудники полиции сняли записи с уличных камер, чтобы проверить, что именно происходило на Магнитогорской.
«Фонтанка» писала и показывала, что, по словам очевидца, инцидент произошел у пересечения Магнитогорской улицы с проспектом Шаумяна, рядом со стройкой ЖК «Магнифика». На кадрах, предоставленных читателем, видно, что в драке участвуют как минимум десять человек. По словам очевидца, применения какого-либо оружия он не заметил. Выстрелов также не звучало.