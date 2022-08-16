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    Будто испарились. Полиция выезжала на драку брюнетов после видео «Фонтанки»

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    5 комментариев

    Через полтора часа в полиции Петербурга увидели новость «Фонтанки» о драке в Красногвардейском районе.

    Наряд полиции на пересечение улицы с проспектом Шаумяна выехал в половине десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 16 августа. Однако в указанном месте не нашли ни дерущихся, ни следов побоища.

    Также не поступали телефонограммы из больниц о травмированных во время конфликта.

    Тем не менее сотрудники полиции сняли записи с уличных камер, чтобы проверить, что именно происходило на Магнитогорской.

    «Фонтанка» писала и показывала, что, по словам очевидца, инцидент произошел у пересечения Магнитогорской улицы с проспектом Шаумяна, рядом со стройкой ЖК «Магнифика». На кадрах, предоставленных читателем, видно, что в драке участвуют как минимум десять человек. По словам очевидца, применения какого-либо оружия он не заметил. Выстрелов также не звучало.

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    Комментарии 5

    Zloi_prohozhiy16 Авг 2022 в 13:39
    Азербайджанцы снова беспределят?
    +0−0
    Zloi_prohozhiy16 Авг 2022 в 12:18
    не брюнетов, а мигрантов понаехавших.
    +0−0
    Laska7716 Авг 2022 в 12:04
    "Случай времен Хрущева. Пошел мужик в баню, попарился - и по пивку.
    Буфетчица наливает - а денег не берет! И понеслось: толпа, шум, драка
    началась... Милиция. Буфетчица объясняет: вон тот старичок заранее
    за всех заплатил. Вытаскивают из угла старичка...
    - Да я совсем старый, до 1980 года не доживу... а так хотелось посмотреть
    на жизнь при коммунизЬме!!!"
    +2−0
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